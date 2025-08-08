बिगनर्स के लिए बेस्ट हैं 2 लाख से सस्ती ये एडवेंचर बाइक्स, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलेंगी मजे से
बिगनर्स के लिए बेस्ट हैं 2 लाख से सस्ती ये एडवेंचर बाइक्स, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलेंगी मजे से

Adventure Bike: कम खर्च में एक एडवेचर बाइक घर लाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको जरूर पसंद आने वाले हैं क्योंकि इनकी कीमत 2 लाख रुपये से काफी कम है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:31 AM IST
Adventure Bikes Under 2 Lakh: Adventure Bike: भारत में पिछले कुछ सालों में एडवेंचर बाइकिंग का क्रेज काफी बढ़ा है. दरअसल इन्हें किसी भी तरह के रास्ते पर चलाया जा सकता है, साथ ही मिट्टी-कीचड़ और गड्ढे भी इन बाइक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं. अगर आप भी ऐसी ही एक बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपके लिए भारत में मिलने वाली ससबसे सस्ती एडवेंचर बाइक्स लेकर ये हैं जिन्हें आप 2 लाख रुपये से भी कम कीमत में अपने घर ले जा सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इन्हें चलाने के बाद आपको जरा सी भी देर के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि ये एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक्स हैं.  

Hero XPulse 200 4V  कीमत: ₹1.51 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)  

XPulse 200 4V में एक 199.6cc का इंजन फिट किया गया है, ये इंजन जबरदस्त 18.1 bhp की पावर तैयार करता है साथ ही, 17.35 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बेहतर कम्फर्ट के लिए बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट और  मोनोशॉक रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं. बाइक रग्ड लुक में आती है जिसमें 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ 220mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है जिससे पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी ये बाइक चीते की तरह रफ्तार पकड़ लेती है. बाइक में ग्राहकों को 3 ABS मोड मिल जाते हैं. 

Honda CB200X  कीमत: ₹1.47 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)  

इस लिस्ट में दूसरा नाम Honda CB200X का है जो सिर्फ देखने में ही दमदार नहीं नजर आती है बल्कि इसमें एक दमदार 184.4cc का इंजन भी मिलता है जो 17 bhp की पावर और 16.1 Nm का टॉर्क भी जेनरेट करता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कम्फर्ट के लिए बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन मिल जाता है. बाइक को तगड़ा लुक देने के लिए इसमें एक विंडस्क्रीन भी मिल जाता है जो धूल और कीचड़ को आपके चेहरे पर आने से रोकता है. बाइक में 150mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है और ये ऑफ-रोड के लिए परफेक्ट मानी जाती है. इस बाइक का डिजाइन काफी जोरदार है. 

