प्राइवेट जॉब वालों के लिए बेस्ट हैं ये 4 बाइक्स, एक बार टंकी फुल कराओ और महीने भर चलाओं

Budget Bikes: प्राइवेट जॉब में कई बार लोगों की सैलरी काफी कम होती है, ऐसे में रोजाना ऑफिस जाने के लिए अगर आप बाइक इस्तेमाल करें तो आए दिन पेट्रोल भरवाना पड़ सकता है. दरअसल जितनी भी बाइक्स आजकल मार्केट में आ रही हैं उनका माइलेज पहले से काफी कम हो गया है. ऐसे में आज हम आपके लिए मार्केट की कुछ ऐसी दमदार बाइक्स लेकर आए हैं जिन्हें खरीदना तो आसान है ही साथ ही साथ इनका माइलेज भी काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से हर महीने आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ता है.

हीरो स्पलेन्डर एक्सटेक

लिस्ट में पहला नाम हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का आता है. इस बाइक में 97.2 cc का इंजन दिया गया है, जो 73 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है. इस बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 83,029 रुपये खर्च करने होंगे.

हीरो HF डीलक्स

दूसरे नंबर पर हीरो HF डीलक्स का नाम आता है. इस बाइक में 97.2 cc का इंजन दिया गया है, जो 65 किमी/लीटर माइलेज देता है. इस बाइक को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 59,416 रुपये खर्च करने होंगे.

हीरो होंडा शाइन

तीसरे स्थान पर होंडा शाइन 100 है. इस मोटरसाइकिल में 98.98 cc का इंजन दिया गया है. इस बाइक में 65 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. वहीं इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 69,171 रुपये है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस

इस लिस्ट में जो बाइक चौथे स्थान पर है उसका नाम हीरो स्प्लेंडर प्लस है. ये एक ऐसी बाइक है जो आपको भारतीय सड़कों पर तकरीबन हर जगह देखने को मिल जाती है. दरअसल लोग इसकी मजबूती और टिकाऊपन के दीवाने हैं. इस बाइक में 97.2 cc का इंजन मिलता है, जो 62 किमी/लीटर का माइलेज देती है. इस बाइक को देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इस मोटरसाइकिल का एक्स-शोरूम कीमत 79,121 रुपये है.