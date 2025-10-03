Diwali पर खरीदने के लिए बेस्ट हैं 10 लाख से कम की ये धांसू कारें, धड़ल्ले से खत्म हो रहा है स्टॉक

Best Cars Under 10 lakh: दिवाली आने में अब चंद दिनों का समय रह गया है, ऐसे में अगर आप इस त्योहार पर घर में नई गाड़ी लाने का सोच रहे हैं, तो बाज़ार में ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनको देखकर कन्फ्यूजन होना आम बात है. ऊपर से, हाल ही में हुई GST 2.0 रेट की कटौती ने कीमतों को और भी कम कर दिया है. ऐसे में हमने भारत की टॉप चार कार कंपनियों - मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा और हुंडई आदि की कुछ दमदार कारों की लिस्ट बनाई है जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10 लाख से कम है. इस लिस्ट में छोटी हैचबैक से लेकर दमदार SUV और 7-सीटर गाड़ियां तक शामिल हैं.

1. मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में ₹10 लाख से कम में 12 मॉडल हैं, जो इसे सबसे बड़ी रेंज वाली कंपनी बनाते हैं.

सबसे किफायती: छोटी हैचबैक सेगमेंट में S-Presso (₹3.49 लाख) और Alto K10 (₹3.69 लाख) सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं.

प्रीमियम हैचबैक और सेडान: Swift (₹5.78 लाख), Baleno (₹5.99 लाख) और कॉम्पैक्ट सेडान Dzire (₹6.25 लाख) शहर के इस्तेमाल और लंबी दूरी के लिए शानदार हैं.

SUV और MPV: कूपे-स्टाइल SUV Fronx (₹6.85 लाख) और कॉम्पैक्ट SUV Brezza (₹8.25 लाख) का बेस मॉडल इस बजट में उपलब्ध है. फैमिली के लिए, 7-सीटर MPV Ertiga (₹8.80 लाख) भी मौजूद है.

यूटिलिटी व्हीकल: Eeco (₹5.18 लाख) 7-सीटर का किफायती विकल्प है. हालांकि, 2016 के Global NCAP क्रैश टेस्ट में इसे एडल्ट सुरक्षा के लिए 0-स्टार रेटिंग मिली थी, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों को इसे ध्यान में रखना चाहिए.

2. टाटा मोटर्स

टाटा की गाड़ियाँ अपनी मज़बूत बनावट और NCAP सुरक्षा रेटिंग के लिए जानी जाती हैं.

सेफ्टी स्टार: प्रीमियम हैचबैक Altroz (₹6.30 लाख) और कॉम्पैक्ट SUV Nexon (₹7.32 लाख) के शुरुआती वेरिएंट, जो अपनी 5-स्टार और 4-स्टार (Global NCAP) रेटिंग के लिए जाने जाते हैं, इस बजट में सबसे सुरक्षित विकल्पों में से हैं.

मिनी-SUV: Punch (₹5.49 लाख) अपनी SUV जैसी बनावट के कारण युवाओं में बेहद लोकप्रिय है.

नई एंट्री: कूपे SUV Curvv (₹9.65 लाख) का बेस वेरिएंट (Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol MT, GST कटौती के बाद नई कीमत ₹9,65,690 है) एक स्टाइलिश और दमदार विकल्प के रूप में लिस्ट में शामिल हो गया है.