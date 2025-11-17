ये हैं CNG वाली सबसे धाकड़ SUVs, इन्हें चलाने का खर्च है किसी छोटी हैचबैक जितना

CNG SUVs in Budget Range: आजकल मार्केट में काफी सारी ऐसी एसयूवीज आ गई हैं जिनमें आपको डीजल, पेट्रोल के साथ ही सीएनजी का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. मतलब एसयूवी का मजा वो भी सीएनजी के खर्च में, यानि हैच बैक कार के खर्च में आपको एसयूवीज चलाने को मिल रही हैं. एसयूवी का लुक और जोरदार माइलेज का मजा, दोनों ही CNG गाड़ियों में मिल रहा है, और इन्हें चलाने का खर्च वाकई में एक छोटी हैचबैक जितना कम होता है.

भारत के बाज़ार में आजकल कई दमदार CNG SUVs उपलब्ध हैं, जो अपनी शानदार माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के लिए जानी जाती हैं. आज हम यहां कुछ ऐसी ही सबसे धाकड़ CNG SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं:

1. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स CNG (Maruti Suzuki Fronx CNG)

माइलेज (ARAI): लगभग 28.51 किमी/किग्रा

यह मारुति की तेजी से बिकने वाली 'कूपे एसयूवी' है. इसका डिज़ाइन बेहद आकर्षक और स्पोर्टी है, और माइलेज के मामले में यह अव्वल है. कम शुरुआती कीमत इसे एक शानदार विकल्प बनाती है.

2. टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाईराइडर CNG (Toyota Urban Cruiser Hyryder CNG) / मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG (Maruti Suzuki Grand Vitara CNG)

माइलेज (ARAI): लगभग 26.60 किमी/किग्रा

ये मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में CNG का विकल्प लाने वाली पहली गाड़ियां थीं. ये बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ बड़ा केबिन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार लुक भी देती हैं. CNG पर भी ये अच्छा पावर आउटपुट देती हैं.

3. टाटा पंच CNG (Tata Punch CNG)

माइलेज (ARAI): लगभग 26.99 किमी/किग्रा

पंच को उसकी बिल्ड क्वालिटी और मिनी-एसयूवी डिज़ाइन के लिए जाना जाता है. इसमें ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी (Twin-Cylinder Technology) मिलती है, जिसका मतलब है कि CNG किट के बावजूद बूट स्पेस (डिग्गी में जगह) काफी हद तक बरकरार रहता है, जो इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाता है.

4. मारुति सुजुकी ब्रेजा CNG (Maruti Suzuki Brezza CNG)

माइलेज (ARAI): लगभग 25.51 किमी/किग्रा

क्यों है खास: कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की यह कार अपनी मजबूत डिज़ाइन और रिलायबिलिटी के लिए फेमस है. CNG पर इसका माइलेज शानदार है, और यह अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है.

5. टाटा नेक्सन CNG (Tata Nexon CNG)

माइलेज (ARAI): लगभग 24.08 किमी/किग्रा

क्यों है खास: यह भारत की पहली टर्बोचार्ज्ड CNG एसयूवी है. इसका मतलब है कि यह CNG पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जो आमतौर पर CNG कारों में कम देखने को मिलती है. यह भी ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो जाती है.