18 साल के लड़के-लड़कियां बिना लाइसेंस के चला सकते हैं ये स्कूटर, टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर
Advertisement
trendingNow12898304
Hindi Newsऑटोमोबाइल

18 साल के लड़के-लड़कियां बिना लाइसेंस के चला सकते हैं ये स्कूटर, टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर

Best Electric Scooters: इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी स्पीड सीमित होती है और आसानी से कंट्रोल की जा सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल के लड़के-लड़कियां बिना लाइसेंस के चला सकते हैं ये स्कूटर, टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर

Best Electric Scooters: अगर आपके घर में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं जो कोचिंग या स्कूल जाते हैं, तो आप उन्हें ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिला सकते हैं जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्पीड भी लिमिट की हुई होती है जिससे इन्हें चलाना किसी साइकिल को चलाने जैसा ही सेफ होता है. आज हम आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिनकी रेंज भी अच्छी है और इन्हें खरीदना भी बेहद ही किफायती है. 

ये स्कूटर ही चलाए जा सकते हैं बिना लाइसेंस 

भारत में 25 किमी/घंटा टॉप स्पीड वाले स्कूटर ही बिना लाइसेंस के चलाए जा सकते हैं. इन्हें कंट्रोल करना बेहद आसान होता है साथ ही ये लाइट वेट भी होते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के नियमों के अनुसार, इनकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा और मोटर पावर 250 वाट से कम होनी चाहिए. इन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, या बीमा की जरूरत भी नहीं पड़ती है. हम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के दमदार ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश E2:टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 250W हब-माउंटेड मोटर दी जाती है. एक बार चार्ज करने के बाद ये स्कूटर 65 किमी की रेंज देता है. इसमें ग्राहकों को 48V 28Ah लिथियम-आयन बैटरी मिल जाती है, जो 4-5 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाती है. इसकी कीमत तकरीबन ₹59,099 (एक्स-शोरूम) है. 

ओकिनावा R30:टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को 250W BLDC मोटर मिल जाती है. इसकी रेंज 60 किमी होती है वो भी सिंगल चार्ज में. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को 1.25 kWh लिथियम-आयन की बैटरी मिल जाती है, जिसे 4-5 घंटे में ही फुल चार्ज किया जा सकता है. इसकी कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन ₹61,998 (एक्स-शोरूम) है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generation

Trending news

लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
;