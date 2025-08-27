18 साल के लड़के-लड़कियां बिना लाइसेंस के चला सकते हैं ये स्कूटर, टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर

Best Electric Scooters: अगर आपके घर में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं जो कोचिंग या स्कूल जाते हैं, तो आप उन्हें ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिला सकते हैं जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्पीड भी लिमिट की हुई होती है जिससे इन्हें चलाना किसी साइकिल को चलाने जैसा ही सेफ होता है. आज हम आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिनकी रेंज भी अच्छी है और इन्हें खरीदना भी बेहद ही किफायती है.

ये स्कूटर ही चलाए जा सकते हैं बिना लाइसेंस

भारत में 25 किमी/घंटा टॉप स्पीड वाले स्कूटर ही बिना लाइसेंस के चलाए जा सकते हैं. इन्हें कंट्रोल करना बेहद आसान होता है साथ ही ये लाइट वेट भी होते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के नियमों के अनुसार, इनकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा और मोटर पावर 250 वाट से कम होनी चाहिए. इन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, या बीमा की जरूरत भी नहीं पड़ती है. हम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के दमदार ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं.

हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश E2:टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 250W हब-माउंटेड मोटर दी जाती है. एक बार चार्ज करने के बाद ये स्कूटर 65 किमी की रेंज देता है. इसमें ग्राहकों को 48V 28Ah लिथियम-आयन बैटरी मिल जाती है, जो 4-5 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाती है. इसकी कीमत तकरीबन ₹59,099 (एक्स-शोरूम) है.

ओकिनावा R30:टॉप स्पीड: 25 किमी/घंटा

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को 250W BLDC मोटर मिल जाती है. इसकी रेंज 60 किमी होती है वो भी सिंगल चार्ज में. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को 1.25 kWh लिथियम-आयन की बैटरी मिल जाती है, जिसे 4-5 घंटे में ही फुल चार्ज किया जा सकता है. इसकी कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन ₹61,998 (एक्स-शोरूम) है.