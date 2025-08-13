मम्मी-पापा को गिफ्ट करें ये धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, एक बार चार्ज करके पूरा दिन चला पाएंगे

Long Range Electric Scooters: अगर आप अपने पेरेंट्स को शहर में कहीं भी आने जाने के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट करना चाहते हैं तो, आज हम आपके लिए कुछ एवर ग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें आपके मम्मी-पापा मजे से चला सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें एक बार चार्ज करने के बाद ये कई दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

ओला S1 X

ओला S1 X, फीचर से भरपूर स्कूटर जो तीन बैटरी वेरिएंट्स—2kWh, 3kWh, और 4kWh—में उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹79,999 से ₹99,999 (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह ओला के जनरेशन-3 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और हर वेरिएंट प्रभावशाली स्पीड और एक्सेलेरेशन प्रदान करता है. 2kWh वेरिएंट की टॉप स्पीड 101 किमी/घंटा और रेंज 108 किमी है, जबकि 4kWh वेरिएंट की टॉप स्पीड 123 किमी/घंटा और रेंज 242 किमी (IDC) तक होती है. 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार लगभग 3 सेकंड में पकड़ते हुए, ओला S1 X तेज और रेस्पॉन्सिव राइड प्रदान करता है, जो ट्रैफिक और मानसून में भीगी सड़कों के लिए आदर्श है. इसकी शक्तिशाली 7kW मोटर और आधुनिक डिज़ाइन इसे सूची में सबसे प्रदर्शन-केंद्रित विकल्पों में से एक बनाते हैं.

TVS iQube

TVS iQube (2.2 kWh) एक स्मार्ट ऑप्शन है. इसकी टॉप स्पीड 75 किमी/घंटा है और IDC रेंज तकरीबन 212 किमी तक है. इसकी खासियतों में से एक है तेज चार्जिंग कपैसिटी, 2 घंटे 45 मिनट में इसकी बैटरी 80% चार्ज हो जाती है. इसका एक्स-शोरूम मूल्य ₹94,434 है और यह तीन आकर्षक रंगों पर्ल व्हाइट, वॉलनट ब्राउन, और टाइटेनियम ग्रे में उपलब्ध है.

एथर रिज़्टा

यह दो बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है: 2.9 kWh और 3.7 kWh, छोटी बैटरी 123 किमी तक की रेंज देती है, जबकि बड़ी बैटरी इसे बढ़ाकर 159 किमी कर देती है. दोनों के साथ 4.3 kW का मोटर जुड़ा है, जो 80 किमी/घंटा की शीर्ष गति तक पहुंचने में सक्षम है. 2.2 kWh की बैटरी लगभग 5 घंटे 45 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है, जबकि बड़ी बैटरी इसे लगभग 4 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है. एक्स-शोरूम ₹1.09 लाख से शुरू होने वाली कीमत के साथ, रिज़्टा एक दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है.

हीरो विदा V1

इस लिस्ट में लास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है हीरो विदा V1, जो दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है: V1 प्लस और V1 प्रो। V1 प्लस में 3.44 kWh की बैटरी है, जो 143 किमी की रेंज देती है, जबकि V1 प्रो में 3.94 kWh की बैटरी है और यह एक बार चार्ज करने पर 165 किमी तक चल सकता है. दोनों वेरिएंट्स में रिमूवेबल बैटरी पैक है, जिसे आसानी से 5 एम्पियर के सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है या फिर पूरी तरह चार्ज की गई बैटरी से बदला जा सकता है. स्टैंडर्ड चार्जिंग से बैटरी को 80% तक चार्ज करने में लगभग 5 घंटे 55 मिनट लगते हैं, जबकि फास्ट चार्जर से यही समय घटकर करीब 65 मिनट रह जाता है. इनकी कीमतें वेरिएंट के अनुसार ₹1.02 लाख से ₹1.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.