ये है 28 का माइलेज देने वाली SUV, खासियत जानेंगे तो रह जाएंगे दंग
Advertisement
trendingNow12889269
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये है 28 का माइलेज देने वाली SUV, खासियत जानेंगे तो रह जाएंगे दंग

Best Mileage SUV in India: इस एसयूवी का माइलेज जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, ये आपके हजारों रुपए की बचत करवा सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है 28 का माइलेज देने वाली SUV, खासियत जानेंगे तो रह जाएंगे दंग

Best Mileage SUV in India: अगर आप एक दमदार माइलेज देने वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए टोयोटा Urban Cruiser Hyryder लेकर आए हैं जिसका माइलेज तो जोरदार है ही साथ ही साथ इसका डिजाइन भी बेहतरीन है.  

इस 5-सीटर एसयूवी की प्राइस रेंज 14 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह चार वेरिएंट- ई, एस, जी और वी में उपलब्ध है. इसमें सात मोनोटोन और चार डुअल -टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं. आपको बता दें कि ये एसयूवी एक प्रीमियम एसयूवी का लुक ऐंड फ़ील ऑफर करती है जिससे ग्राहकों को एक तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है. एसयूवी में ग्राहकों को जबरदस्त स्पेस मिल जाता है.  

इंजन और पावर 

इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शनऑफर किया जाता है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन 116पीएस पावर जनरेट करता है, जिसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स है. वहीं, माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन 102पीएस पावर देता है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन आता है. इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन भी है.

इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन करीब 28kmpl तक का माइलेज ऑफर करता है. इसके अलावा, माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ आने वाला सीएनजी वेरिएंट 26.6km तक का माइलेज ऑफर करता है. कार में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Best Milege SUV

Trending news

तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
;