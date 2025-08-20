ये है 28 का माइलेज देने वाली SUV, खासियत जानेंगे तो रह जाएंगे दंग

Best Mileage SUV in India: अगर आप एक दमदार माइलेज देने वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए टोयोटा Urban Cruiser Hyryder लेकर आए हैं जिसका माइलेज तो जोरदार है ही साथ ही साथ इसका डिजाइन भी बेहतरीन है.

इस 5-सीटर एसयूवी की प्राइस रेंज 14 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह चार वेरिएंट- ई, एस, जी और वी में उपलब्ध है. इसमें सात मोनोटोन और चार डुअल -टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं. आपको बता दें कि ये एसयूवी एक प्रीमियम एसयूवी का लुक ऐंड फ़ील ऑफर करती है जिससे ग्राहकों को एक तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है. एसयूवी में ग्राहकों को जबरदस्त स्पेस मिल जाता है.

इंजन और पावर

इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शनऑफर किया जाता है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन 116पीएस पावर जनरेट करता है, जिसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स है. वहीं, माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन 102पीएस पावर देता है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन आता है. इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन भी है.

इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन करीब 28kmpl तक का माइलेज ऑफर करता है. इसके अलावा, माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ आने वाला सीएनजी वेरिएंट 26.6km तक का माइलेज ऑफर करता है. कार में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स हैं.