Advertisement
trendingNow13039361
Hindi Newsऑटोमोबाइलकहीं आपके पास तो नहीं ये 4 कारें, 5 साल चलाने के बाद भी बेचने पर मिलेंगे मुंह मांगे दाम

कहीं आपके पास तो नहीं ये 4 कारें, 5 साल चलाने के बाद भी बेचने पर मिलेंगे मुंह मांगे दाम

Best Resale Value Cars: अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार मौजूद है तो आपको इन्हें बेचने पर अच्छे दाम मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट में इन कारों की जबरदस्त डिमांड है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आपके पास तो नहीं ये 4 कारें, 5 साल चलाने के बाद भी बेचने पर मिलेंगे मुंह मांगे दाम

Best Resale Value Cars: भारत में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जिनकी भारी डिमांड है, और इन्हें खरीदने के लिए साल के 12 महीने ग्राहकों की भारी डिमांड रहती है. इतना ही नहीं इन कारों की दीवानगी ऐसी है कि इसे अगर यूज करने के बाद बेचा भी जाए तब भी कार के लिए 50 से 70 पर्सेंट कीमत वसूल हो जाती है. आज हम आपको ऐसी ही 4 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खरीदने के बाद आपका सिर्फ मुनाफा होगा और इसे यूज करने के बाद बेचने पर भी इसके लिए अच्छे दाम मिलेंगे. 

1. Maruti Alto K10 (मारुति ऑल्टो K10)
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 भारत में सबसे किफायती और सबसे अधिक बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है. यह विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम बजट में, अच्छी माइलेज और आसान रखरखाव (Low Maintenance) वाली कार चाहते हैं. यह एक कॉम्पैक्ट 998cc K10C पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो लगभग 66 bhp की पावर जनरेट करता है, और CNG विकल्प में भी उपलब्ध है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का व फुर्तीला प्रदर्शन, खासकर शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग को आसान बनाना है, साथ ही यह लगभग 24.9 kmpl तक की शानदार ARAI माइलेज (पेट्रोल AMT वैरिएंट) देती है. ऑल्टो K10 मारुति की विशाल सर्विस नेटवर्क के कारण भरोसेमंद और कम लागत वाली कार के रूप में अपनी पहचान बनाए रखती है.

2. Maruti Swift (मारुति स्विफ्ट)
मारुति स्विफ्ट भारत की एक प्रतिष्ठित हैचबैक है जो अपनी स्पोर्टी डिज़ाइन और ड्राइविंग के मज़ेदार अनुभव के लिए जानी जाती है. यह एक कॉम्पैक्ट लेकिन स्टाइलिश कार है जो युवाओं और छोटे परिवारों के बीच बहुत लोकप्रिय है. स्विफ्ट में 1197cc Z12E पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 80 bhp की पावर देता है, और यह मैनुअल तथा ऑटोमैटिक (AMT) दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. यह अपने सेगमेंट में बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है: अच्छी परफॉर्मेंस, बेहतरीन माइलेज (लगभग 24.8 kmpl), और मारुति का भरोसेमद सर्विस सपोर्ट. नए मॉडल में आधुनिक फीचर्स जैसे टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डुअल एयरबैग्स (Dual Airbags) जैसे सुरक्षा फीचर्स भी मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. Honda City (होंडा सिटी)
होंडा सिटी भारत में एक प्रीमियम मिड-साइज़ सेडान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा रखती है, जो अपने शानदार इंटीरियर, आरामदायक सवारी और रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध है. यह लंबी दूरी की यात्रा और आरामदायक सिटी कम्यूट दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. सिटी 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन से संचालित होती है, जो 121 PS की पावर जनरेट करता है. यह अपनी क्लास में सबसे शक्तिशाली सेडान में से एक है. यह CVT ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है. यह कार ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी एडवांस सुरक्षा तकनीक, 6 एयरबैग्स और एक विशाल 506 लीटर का बूट स्पेस के साथ आती है, जो इसे लक्ज़री और व्यावहारिकता का एक बेहतरीन मिश्रण बनाती है.

4. Hyundai Creta (हुंडई क्रेटा)
हुंडई क्रेटा भारतीय एसयूवी (SUV) बाजार में एक अभूतपूर्व सफलता है, जिसे इसके बोल्ड डिज़ाइन, फीचर्स से भरे केबिन और इंजन विकल्पों की विविधता के कारण व्यापक रूप से पसंद किया जाता है. क्रेटा में 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं, जो मैनुअल, CVT या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रासमिशन के साथ जोड़े जाते हैं. इसका मजबूत सस्पेंशन और 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे भारतीय सड़कों के लिए आदर्श बनाता है. इसके फीचर्स में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स और हुंडई का ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक शामिल है, जो इसे तकनीक-प्रेमी खरीदारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Best Resale Value Cars

Trending news

कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
kerala election results live
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
Maharashtra news
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
Gold mining
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
2001 Parliament attack
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी तोड़ी, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी तोड़ी, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश