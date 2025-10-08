शानदार कम्फर्ट, कम कीमत! इस दिवाली पर खरीदें 10 लाख से सस्ती ये 4 सेडान कारें, लग्जरी फीचर्स से हैं लैस

Sedan Cars Under 10 Lakh: दिवाली के दौरान ज्यादातर लोग नई कारें खरीदते हैं, और अगर आपका प्लान इस बार एक नई और आरामदायक सेडान कार लेने का है, तो आपके लिए बाज़ार में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. ₹10 लाख से कम की कीमत पर कुछ ऐसी सेडान कारें उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ माइलेज और भरोसे के मामले में आगे हैं, बल्कि इनका कम्फर्ट और केबिन स्पेस आपको किसी लक्ज़री कार जैसा एहसास कराता है.

यहां 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे लोकप्रिय और आरामदायक सेडान कारें दी गई हैं, जिन्हें आप दिवाली से पहले घर ला सकते हैं:

1. Honda Amaze

होंडा अमेज़ को भारत में इसकी बेहतरीन कम्फर्ट और रिफाइंड इंजन के लिए जाना जाता है. लंबी दूरी की यात्रा (Long Drives) के लिए यह एक शानदार विकल्प है. अमेज़ में चौड़ी और अच्छी सपोर्ट वाली सीटें मिलती हैं. इसका केबिन स्पेस कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में बेहतरीन माना जाता है, खासकर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए लेगरूम काफी अच्छा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन: यह अपने 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन के लिए प्रसिद्ध है, जो शांत (Refined) होने के साथ-साथ अच्छा माइलेज भी देता है.

ऑटोमैटिक विकल्प: इसमें CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी है, जो सिटी ड्राइविंग को बेहद आरामदायक बना देता है.

सेडान का असली लुक: यह एक प्रॉपर सेडान कार का लुक देती है और इसका बूट स्पेस भी अच्छा है.

2. Maruti Suzuki Dzire

डिज़ायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक है. यह कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मारुति के भरोसे के लिए जानी जाती है. डिज़ायर का इंटीरियर क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी सीटें लंबी यात्राओं के लिए भी पर्याप्त आरामदायक हैं.

माइलेज किंग: यह अपने सेगमेंट में बेहतरीन माइलेज के लिए मशहूर है, खासकर इसका पेट्रोल और सीएनजी विकल्प.

फीचर्स: इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कम्फर्ट को बढ़ाते हैं.

आसान अवेलेबिलिटी: मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क इसे देश के हर कोने में आसान एक्सेसिबिलिटी देता है.

3. Hyundai Aura

हुंडई ऑरा एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड सेडान है, जो अपने कम्फर्ट और प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है. हुंडई ऑरा का डुअल-टोन इंटीरियर और शानदार फिट एवं फिनिश इसे प्रीमियम लुक देते हैं. इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलते हैं.

कम्फर्ट: इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के लिए बहुत अच्छा है, जो गड्ढों पर भी झटके कम महसूस कराता है, जिससे राइड काफी आरामदायक हो जाती है.

इंजन ऑप्शन: यह पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और सीएनजी जैसे इंजन विकल्पों में उपलब्ध है.

फ़ीचर्स: इसमें वायरलेस चार्जिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स और एक शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं.

4. Tata Tigor

टाटा टिगोर अपने मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा के लिए जानी जाती है. यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी सेडान है.

सेफ्टी स्टार: टिगोर को 4-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो सुरक्षा के मामले में इसे सेगमेंट में सबसे ऊपर रखती है.

कम्फर्ट: टाटा की कारों में अक्सर आरामदायक सस्पेंशन मिलता है, और टिगोर भी इससे अलग नहीं है. इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए बेहतर बनाती है.

इंजन और CNG: यह पेट्रोल और कंपनी-फिटेड i-CNG विकल्प में उपलब्ध है, जिसका बूट स्पेस भी सेगमेंट में अच्छा है.

इलेक्ट्रिक ऑप्शन: अगर आप और भी सस्ते और लक्ज़री कम्फर्ट वाली कार चाहते हैं, तो इसका Tigor EV मॉडल भी उपलब्ध है, जिसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है.