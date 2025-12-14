इन कारों के लिए दीवाने हुए भारतीय ग्राहक, धड़ल्ले से क्लियर हो रहा है स्टॉक

Top Selling Cars in India: मारुति सुजुकी ने नवंबर 2025 में हुई SUV सेगमेंट की बिक्री में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. भले ही कंपनी की कोई भी SUV टॉप-4 में जगह नहीं बना पाई, इसके बावजूद भी मारुति की चार SUV ने ओवरऑल टॉप-10 सेल्स लिस्ट में एंट्री की.
Top Selling Cars in India: नवंबर के महीने में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी तेजी देखने को मिली है. इस पूरे फेस्टिव सीजन में ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदी हैं. हालांकि इनमें से कौन सी गाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.
मारुति ने गाड़े झंडे
मारुति सुजुकी ने नवंबर 2025 में हुई SUV सेगमेंट की बिक्री में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. भले ही कंपनी की कोई भी SUV टॉप-4 में जगह नहीं बना पाई, इसके बावजूद भी मारुति की चार SUV ने ओवरऑल टॉप-10 सेल्स लिस्ट में एंट्री की. खास बात यह रही कि यह प्रदर्शन किसी एक मॉडल की बंपर ग्रोथ से नहीं, बल्कि सभी गाड़ियों की स्थिर और लगातार बिक्री के दम पर आया. जहां टाटा नेक्सन और पंच बिक्री में आगे रहीं. वहीं, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने 15,058 यूनिट्स के साथ पांचवां स्थान हासिल किया. यह आंकड़ा नवंबर, 2024 की 14,882 यूनिट्स से थोड़ा ज्यादा है.
बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही. हालांकि, ब्रेजा की बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली. बता दें कि नवंबर, 2025 में ब्रेजा की 13,947 यूनिट्स बिकीं. यह पिछले साल की तुलना में करीब 7 पर्सेंट कम हैं. हालांकि, ज्यादा फीचर्स वाली नई SUV के दबाव के बावजूद ब्रेजा अपनी स्पेस, भरोसेमंद इंजन और मजबूत नेटवर्क के दम पर अभी भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.
टॉप-10 SUV यूनिट्स
Tata Nexon 22,434
Tata Punch 18,753
Hyundai Creta 17,344
Mahindra Scorpio 15,616
Maruti Suzuki Fronx 15,058
Maruti Suzuki Brezza 13,947
Maruti Suzuki Victoris 12,300
Kia Sonet 12,051
Hyundai Venue 11,645
Maruti Suzuki Grand Vitara 11,339
विक्टोरिस की भी हाई डिमांड
मारुति की नई एसयूवी विक्टोरिस ने भी नवंबर में शानदार शुरुआत की है. इस मॉडल ने सातवें स्थान पर रहते हुए 12,300 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. खास बात यह है कि सितंबर के मध्य में लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी कुल बिक्री 30,000 यूनिट्स को पार कर चुकी है. इतनी कम समय में टॉप-10 में 12,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचना यह दिखाता है कि बाजार ने विक्टोरिस को हाथों-हाथ लिया है.
ग्रैंड विटारा भी टॉप-10 में शामिल
दूसरी ओर इस लिस्ट में दसवें नंबर पर ग्रैंड विटारा रही. बता दें कि नवंबर, 2025 में इसकी 11,339 यूनिट्स बिकीं जो पिछले साल की तुलना में 12 पर्सेंट ज्यादा हैं. खासतौर पर इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुल मिलाकर, इन चार SUV ने नवंबर, 2025 में 52,644 यूनिट्स की बिक्री की जिससे मारुति सुजुकी टॉप-10 में सबसे ज्यादा नजर आने वाली कंपनियों में शामिल रही.