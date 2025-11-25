SUV की पॉपुलैरिटी को तगड़ी चुनौती, अक्टूबर में जमकर बिकीं ये सेडान कारें, हाथों-हाथ खत्म हुआ स्टॉक

Top Selling Sedan in October: त्योहारी सीज़न ने आखिरकार भारत के ऑटोमोबाइल बाज़ार को तगड़ा पुश दिया है, जिसकी ज़रूरत थी! देश भर में टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों की बिक्री ज़बरदस्त स्तर पर पहुंच गई है. सभी ब्रांडों द्वारा दिए गए आकर्षक डिस्काउंट्स और ऑफर्स ने ग्राहकों की डिमांड को और भी बढ़ा दिया. यह सच है कि SUV दुनिया भर में अपनी धाक जमाए हुए हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों के बीच सेडान कारों की डिमांड अब काफी बढ़ गई है. आइए, जानते हैं अक्टूबर 2025 में कौन सी सेडान कारों को सबसे ज्यादा खरीदा गया है.

कौन सी सेडान बनी बिक्री की 'बेताज बादशाह'?

बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर जिस कार ने अपनी बादशाहत कायम रखी, वह है मारुति सुजुकी डिज़ायर (Maruti Suzuki Dzire). डिज़ायर ने अकेले अक्टूबर 2025 में 20,791 यूनिट्स की शानदार बिक्री दर्ज की. अगर हम इसकी तुलना पिछले साल अक्टूबर 2024 में बेची गई 12,698 यूनिट्स से करें, तो इसकी बिक्री में 63.73 प्रतिशत की ज़बरदस्त साल-दर-साल (YoY) वृद्धि हुई. यह आंकड़ा दिखाता है कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में डिज़ायर का मुक़ाबला करना बाक़ी कारों के लिए लगभग नामुमकिन है. डिज़ायर के ठीक नीचे, दूसरे स्थान पर हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) रही, जिसने महीने में 5,815 यूनिट्स की बिक्री की.

मिड-टेबल में किसका रहा जलवा?

तीसरे और चौथे स्थान पर होंडा और फॉक्सवैगन की कारों ने अपनी पकड़ बनाए रखी. होंडा अमेज़ (Honda Amaze) ने 3,630 यूनिट्स बेचकर तीसरा स्थान और फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने 2,453 यूनिट्स के साथ चौथा स्थान मज़बूती से संभाला. इसके बाद, पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) रही, जिसने अक्टूबर 2025 में 1,648 यूनिट्स बेचीं. दिलचस्प बात यह है कि स्लाविया ने पिछले साल (1,637 यूनिट्स) की तुलना में महज़ 0.67 प्रतिशत की मामूली YoY वृद्धि ही दर्ज की.

Add Zee News as a Preferred Source

किस कार ने दर्ज की सबसे बड़ी उछाल?

सबसे बड़ी उछाल की कहानी है टाटा टिगोर (Tata Tigor) की. टाटा टिगोर (ICE और EV मॉडल) ने छठे सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान के रूप में अपनी जगह बनाई. टिगोर ने अक्टूबर 2025 में कुल 1,196 यूनिट्स की संयुक्त बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल अक्टूबर 2024 की तुलना में 926 यूनिट्स की भारी बढ़त थी. इस बिक्री के परिणामस्वरूप टिगोर ने 29.16 प्रतिशत की शानदार YoY वृद्धि हासिल की. यह स्पष्ट संकेत है कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टिगोर की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है. वहीं, नौवें स्थान पर रही टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) ने भी 57 प्रतिशत की बेहतरीन YoY वृद्धि दर्ज की, जिसने अक्टूबर 2025 में 276 यूनिट्स बेचीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 176 यूनिट्स था.

किन सेडान को लगा बिक्री का तगड़ा झटका?

जहां कुछ कारों ने रिकॉर्ड बनाया, वहीं कुछ प्रीमियम सेडान को बिक्री में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा. हुंडई वरना (Hyundai Verna) और होंडा सिटी (Honda City) दोनों की साल-दर-साल बिक्री में नकारात्मक वृद्धि देखी गई. वरना ने अक्टूबर 2025 में 824 यूनिट्स बेचीं, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 1,004 यूनिट्स से कम था. जबकि होंडा सिटी ने तो और भी बुरा प्रदर्शन किया, जिसने केवल 578 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. यह आंकड़ा अक्टूबर 2024 की 1,004 यूनिट्स की तुलना में 42.43 प्रतिशत की बड़ी YoY गिरावट को दर्शाता है. यह दिखाता है कि बाज़ार के तेज़ी में होने के बावजूद, इन लोकप्रिय मॉडलों को बिक्री बनाए रखने में मुश्किल हुई है.