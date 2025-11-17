Advertisement
ये है पूरे भारत की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार, इसके आगे नतमस्तक हो जाएंगी आर्टिगा और इनोवा

Seven Seater Car: जिस प्राइज में एक हैचबैक कार मिलती है उतने में अगर आपको अगर एक सेवन सीटर फैमिली कार मिल जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:12 PM IST
Seven Seater Car: रेनो ने हाल ही में भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, ट्राइबर का फेसलिफ्ट मॉडल मार्केट में पेश किया है. कम कीमत और जबरदस्त स्पेस की वजह से ये ग्राहकों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है. इस कार को खरीदने के लिए आपको किसी हैचबैक जितनी कीमत खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में आज हम आपको इस सेवन सीटर कार की उन खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से ये ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है. 

डिज़ाइन और लुक्स
रेनो ने ट्राइबर की हेडलाइट्स को शार्प बनाया गया है, जो कार को हाइटेक लुक देता है. साइड से देखें, तो इसमें नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसकी प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं. पीछे की तरफ, टेललाइट्स का डिज़ाइन भी नया है, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाता है. कुल मिलाकर, बाहरी बदलावों ने ट्राइबर को एक फ्रेश और स्टाइलिश लुक दिया है, जो इसे आज की कॉम्पिटिशन में बनाए रखता है.

इंटीरियर और फ़ीचर्स
इंटीरियर में आपको 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है है. इसके साथ ही आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है. सीटिंग की बात करें, तो ट्राइबर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी मॉड्यूलर सीटिंग है. इसकी तीसरी पंक्ति की सीटों को आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे आपको ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कभी ज्यादा लोगों को ले जाना हो और कभी सामान. हालाँकि, तीसरी पंक्ति की सीटें वयस्कों के लिए लंबी यात्रा के लिए थोड़ी तंग हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह पर्याप्त है.

इंजन और परफॉर्मेंस
ट्राइबर फेसलिफ्ट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. यह उसी 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. शहर में चलाने के लिए यह इंजन काफी अच्छा है. यह ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है. हालाँकि, हाईवे पर जब आप गाड़ी को पूरी तरह से लोड कर लेते हैं, तो इंजन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

एएमटी गियरबॉक्स शहर की भीड़भाड़ में काफी मददगार है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ नहीं है. अगर आप बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मैनुअल वेरिएंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

सेफ्टी
सुरक्षा के मामले में, रेनो ने ट्राइबर को बेहतर बनाया है. अब इसमें 6 एयरबैग (टॉप वेरिएंट में) और ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें रिवर्सिंग कैमरा और सेंसर्स भी हैं, जो पार्किंग को आसान बनाते हैं.

कितनी है कीमत 
कीमत की बात करें तो इस कार को खरीदने के लिए ग्राहकों को  5,76,300.00 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत अदा करनी पड़ती है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Best Seven Seater Car

