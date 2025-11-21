Advertisement
ये हैं भारत की सबसे धाकड़ 7-सीटर कारें, जानें आपके लिए कौन सा वाला ऑप्शन है बेस्ट

Seven Seater Cars in India: जब बात आती है सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे ज़्यादा स्पेस या सबसे ज़्यादा रफ़्तार की, तो ग्राहक अक्सर इस सस्पेंस में फंस जाते हैं कि आखिर उनकी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट "वैल्यू किंग" कौन है? 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:45 PM IST
Seven Seater Cars in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में 7-सीटर गाड़ियों की मांग कभी कम नहीं होती, और 15 लाख रुपये से कम के बजट में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं जो फैमिली और बड़े ग्रुप्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. लेकिन जब बात आती है सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे ज़्यादा स्पेस या सबसे ज़्यादा रफ़्तार की, तो ग्राहक अक्सर इस सस्पेंस में फंस जाते हैं कि आखिर उनकी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट "वैल्यू किंग" कौन है? इस सेगमेंट में Renault Triber, Maruti Suzuki Ertiga, Mahindra Bolero, Bolero Neo, और Citroen Aircross X जैसे दिग्गज शामिल हैं. आइए, कुछ ज़रूरी सवालों के ज़रिए इस मुकाबले को समझते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें.

सबसे किफायती और सबसे प्रीमियम 7-सीटर कौन है?
अगर आप सबसे कम शुरुआती कीमत पर 7-सीटर चाहते हैं, तो Renault Triber (शुरुआती कीमत ₹5.76 लाख) सबसे किफायती विकल्प है. यह अपनी स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग मिडिल रो सीटों के साथ बेहतरीन फ़्लेक्सिबिलिटी देती है. हालाँकि, प्रीमियम फीचर्स और बेहतर बिल्ड क्वालिटी की तलाश में ग्राहक Maruti Suzuki Ertiga या Citroen Aircross X की ओर रुख करते हैं. Ertiga (शुरुआती कीमत ₹8.80 लाख) अपनी बाज़ार में विश्वसनीयता, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और CNG विकल्प के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है, जबकि Aircross X (शुरुआती कीमत ₹8.29 लाख) सेगमेंट में 7-सीटर लेआउट वाली एकमात्र कॉम्पैक्ट SUV होने का दावा करती है.

परफॉरमेंस, रफ़्तार और डीजल का बादशाह कौन?
जब बात दमदार परफॉरमेंस और रफ़्तार की आती है, तो Citroen Aircross X अपने 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ बाज़ी मार सकती है, जो बेहतर ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है. वहीं, डीजल इंजन के प्रेमियों के लिए, Mahindra Bolero और इसका आधुनिक संस्करण Bolero Neo सबसे बेहतरीन विकल्प हैं. Bolero अपनी रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी और "गो एनीव्हेयर" क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. Bolero Neo, इसी 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ बेहतर राइड क्वालिटी और फीचर-पैक केबिन की पेशकश करती है. Bolero रेंज (शुरुआती कीमत ₹7.99 लाख) उन लोगों के लिए है जो माइलेज से ज़्यादा मज़बूती और टिकाऊपन चाहते हैं.

वैल्यू, फीचर्स और क्रेडिबिलिटी में कौन आगे?
ओवरऑल वैल्यू, बाज़ार में विश्वसनीयता और मेंटेनेंस की लागत के मामले में Maruti Suzuki Ertiga का मुकाबला करना मुश्किल है. यह भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली MPV है, जो ₹8.80 लाख से ₹12.94 लाख की कीमत में फीचर्स, पावर और विश्वसनीयता का शानदार मिश्रण प्रदान करती है. Triber अपने कॉम्पैक्ट साइज़ और कम कीमत के साथ एक मज़बूत वैल्यू प्रोपोज़िशन रखती है, खासकर शहर के ट्रैफिक के लिए. दूसरी ओर, Aircross X (₹13.69 लाख तक) उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो SUV लुक के साथ 7-सीटर चाहते हैं, जबकि Bolero और Bolero Neo अपनी सादगी और ऑफ-रोड क्षमता के कारण अपने सेगमेंट के किंग बने हुए हैं.

किसे चुनें – MPV या SUV?
चुनाव आपकी ड्राइविंग ज़रूरत और लोकेशन पर निर्भर करता है. यदि आपकी प्राथमिकता शहर में आसान ड्राइविंग, माइलेज और कम कीमत है, तो Triber या Ertiga बेहतर हैं. यदि आप कठोर सड़कों, डीजल शक्ति और अत्यधिक टिकाऊपन चाहते हैं, तो Bolero/Bolero Neo चुनें. और यदि आप टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ 7-सीटर SUV का स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो Citroen Aircross X आपके लिए बनी है. इस सेगमेंट में हर गाड़ी अपने ख़ास फीचर्स के साथ बाज़ार में है; आपको बस अपनी प्राथमिकता तय करनी है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Best Seven Seater Car

