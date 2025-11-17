Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इस स्पीड पर सबसे तगड़ा माइलेज देती है बाइक, 99% लोग करते हैं गलती

Mileage Boosting Tips: सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं, वह है स्पीड और गियर का तालमेल बिठा न पाना, जिसे 'गियर मिसमैच' कहा जाता है. यह गलती दो तरह से होती है: पहला, जब लोग 30 किमी/घंटा जैसी धीमी गति पर भी पहले या दूसरे गियर में बाइक चलाते रहते हैं. 

Nov 17, 2025
इस स्पीड पर सबसे तगड़ा माइलेज देती है बाइक, 99% लोग करते हैं गलती

Mileage Boosting Tips: हर बाइक को तगड़ा माइलेज देने के लिए एक खास 'स्वीट स्पॉट' स्पीड और इंजन RPM की जरूरत होती है. यह एक आम ग़लतफ़हमी है कि बाइक को जितना धीरे चलाया जाए, माइलेज उतना ही अधिक मिलता है, असल में, हर इंजन एक खास RPM रेंज में सबसे ज्यादा माइलेज जेनरेट करता है. ज्यादातर कम्यूटर और औसत इंजन वाली बाइक्स के लिए यह आदर्श RPM रेंज लगभग 4,000 से 5,500 RPM के बीच होती है. इस रेंज को बनाए रखने पर, बाइक के 100cc से 160cc सेगमेंट में, सबसे तगड़ा माइलेज देने वाली स्पीड लगभग 40 किमी/घंटा से 60 किमी/घंटा के बीच होती है. बशर्ते ड्राइवर ने सही गियर पर राइड कर रहा हो.

ये गलती करते हैं राइडर 

सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं, वह है स्पीड और गियर का तालमेल बिठा न पाना, जिसे 'गियर मिसमैच' कहा जाता है. यह गलती दो तरह से होती है: पहला, जब लोग 30 किमी/घंटा जैसी धीमी गति पर भी पहले या दूसरे गियर में बाइक चलाते रहते हैं. इससे इंजन का RPM अनावश्यक रूप से बहुत ऊँचा चला जाता है, जिसके कारण इंजन तेज़ी से घूमता है और अनावश्यक रूप से ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है, जिससे माइलेज तेज़ी से गिर जाता है.

दूसरी गलती इसके विपरीत होती है, जब चालक कम गति (जैसे 30 किमी/घंटा) पर ही टॉप गियर लगा देते हैं. इस स्थिति में इंजन का RPM बहुत नीचे चला जाता है और इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है. जब ड्राइवर तेज़ी से गति बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इंजन को ज़ोर लगाना पड़ता है और वह गति पकड़ने के लिए अधिक ईंधन का इस्तेमाल करता है. इससे न सिर्फ माइलेज घटता है, बल्कि इंजन के पुर्ज़ों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है और उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.

इस स्पीड पर मिलेगा तगड़ा माइलेज 

इसलिए, सबसे बेहतरीन माइलेज प्राप्त करने का सरल नियम यह है कि आप अपनी बाइक को हमेशा टॉप गियर में 50 से 60 किमी/घंटा की स्थिर गति पर चलाएं. यह सुनिश्चित करता है कि इंजन अपने 'स्वीट स्पॉट' RPM रेंज में काम करे, जिससे उस पर कम से कम लोड पड़े और वह ईंधन का सबसे कुशल तरीके से उपयोग कर सके. इसके अलावा, एक्सीलरेटर को झटके से चलाने या अचानक ब्रेक लगाने से बचें, क्योंकि ये आदतें भी माइलेज को काफी हद तक प्रभावित करती हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

bike mileage

