इस स्पीड में सबसे तगड़ा माइलेज देती आपकी कार, 99% ड्राइवर्स को नहीं है जानकारी

Car milege: अगर आपको लगता है स्लो स्पीड में चलाने पर आपकी कार सबसे ज्यादा माइलेज देती है तो आप गलत हैं. दरअसल ज्यादातर कारों के लिए सबसे बेहतरीन माइलेज स्पीड 70 kmph से 90 kmph के बीच होती है. जब आप अपनी कार को टॉप गियर (5th या 6th गियर) में इस स्टेबल स्पीड पर चलाते हैं, तो इंजन सबसे कम RPM पर ज्यादा दूरी तय करता है. रिसर्च की मानें तो इस स्पीड रेंज में गाड़ी चलाने से आप सामान्य माइलेज में 15% से 20% तक का सुधार देख सकते हैं. हालांकि कुछ और चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं.

गियर और इंजन लोड का सही तालमेल

सिर्फ रफ्तार ही काफी नहीं है, बल्कि सही गियर का चुनाव भी जरूरी है. कम स्पीड में बड़े गियर पर गाड़ी चलाने (जैसे 30 kmph पर 5th गियर) से इंजन पर 'लोड' पड़ता है, जिससे तेल की खपत बढ़ जाती है. इंजन का 'स्वीट स्पॉट' वह होता है जहाँ वह बिना किसी दबाव के सुचारू रूप से चलता है. हमेशा कोशिश करें कि जैसे ही आपकी सुई 2,000 RPM के पास पहुंचे, आप बड़े गियर में शिफ्ट हो जाएं ताकि फ्यूल बर्बाद न हो.

हवा का दबाव और एयरोडायनामिक्स

जैसे ही आप 90 kmph की स्पीड को पार करते है, हवा का प्रतिरोध इंजन के लिए बड़ी बाधा बन जाता है. 100-120 kmph की रफ्तार पर कार चलाने से इंजन को हवा को काटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे माइलेज सीधे तौर पर 25% तक गिर सकती है. हाईवे पर तेज रफ्तार में खिड़कियां खुली रखना भी माइलेज कम करता है, क्योंकि इससे कार के अंदर हवा का दबाव बढ़ता है और इंजन को खींचना पड़ता है.

क्रूज कंट्रोल और स्मूद ड्राइविंग का

बार-बार एक्सीलेटर दबाना और ब्रेक मारना माइलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है. अगर आपकी कार में Cruise Control फीचर है, तो हाईवे पर इसे 80 kmph पर सेट कर दें. इससे गाड़ी का कंप्यूटर इंजन को फ्यूल की सटीक मात्रा सप्लाई करता है. अचानक तेजी से भागने के बजाय धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना आपके बैंक बैलेंस और कार की सेहत दोनो के लिए अच्छा है.

99% ड्राइवर्स की आम गलतियां

ज्यादातर ड्राइवर्स या तो शहर के ट्रैफिक में बहुत धीमी रफ्तार पर क्लच दबाकर चलते है या फिर खाली सड़क मिलते ही 100 kmph के पार चले जाते हैं. ये दोनों ही स्थिति कार की दुश्मन हैं. इसके अलावा, टायरों में कम हवा का दबाव भी इंजन पर जोर डालता है, जिससे बेहतरीन स्पीड पर होने के बावजूद माइलेज नहीं मिल पाती. अपनी कार को 70-80 kmph के बीच रखें और समय पर सर्विस कराए, तो आपकी कार हमेशा तगड़ा माइलेज देगी.