अब हर शख्स चलाएगा SUV, 12 लाख से कम के ये धाकड़ ऑप्शन रहेंगे आपके लिए बेस्ट

Suv's Under Budget Range: अगर आपका बजट ₹12 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, तो आपके पास बाज़ार के कुछ सबसे बेहतरीन और फीचर्स से भरपूर ऑप्शन्स हैं, जो सड़क पर अपनी धाक जमाए हुए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:03 PM IST
Suv's Under Budget Range: भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इन दिनों एक बड़ा तूफान आया हुआ है, और यह तूफान है SUV की बढ़ती हुई डिमांड का. ग्लोबल ट्रेंड के साथ कदम मिलाते हुए, भारतीय ग्राहक अब हैचबैक या सेडान की बजाय एक ऊंचे, बोल्ड और दमदार दिखने वाले व्हीकल को पसंद कर रहे हैं. इस डिमांड को सबसे ज्यादा हवा दी है सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट ने. ये कारें न सिर्फ हैचबैक से ज्यादा जगहदार और ऊंची हैं, बल्कि इनकी कीमत भी बड़ी SUVs के मुकाबले काफी कम है, जो इन्हें आम आदमी की पहुंच में ले आती है. अगर आपका बजट ₹12 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, तो आपके पास बाज़ार के कुछ सबसे बेहतरीन और फीचर्स से भरपूर ऑप्शन्स हैं, जो सड़क पर अपनी धाक जमाए हुए हैं.

1. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा (Maruti Suzuki Brezza)
मारुति सुजुकी ब्रेज़ा को अक्सर इस सेगमेंट का बिक्री किंग कहा जाता है. अपने बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन के साथ, ब्रेज़ा न केवल बेहतरीन रोड प्रेजेंस देती है बल्कि इसमें ढेर सारे अपमार्केट फीचर्स भी मिलते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका भरोसेमंद 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो आपको कई ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ मिलता है. यह उन रास्तों पर भी आसानी से निकल जाती है, जहाँ एक सेडान शायद हिचकिचा जाए. यह मारुति की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग कारों में से एक है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है.

2. टाटा नेक्सन (Tata Nexon)
घरेलू ऑटो दिग्गज टाटा मोटर्स की नेक्सन ने इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. नेक्सन का सबसे बड़ा आकर्षण इसके पावरट्रेन विकल्पों की विस्तृत रेंज है—पेट्रोल, डीज़ल, और CNG के साथ-साथ कई तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन. यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा विकल्प देती है. इसके अलावा, इसमें मिलने वाले एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. टाटा नेक्सन सुरक्षा के मामले में भी आगे रहती है, जिससे यह फैमिली कार चाहने वालों की पहली पसंद बन गई है.

3. हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)
दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की वेन्यू अपने आकर्षक लुक और फीचर-लोडेड केबिन के लिए जानी जाती है. टाटा नेक्सन की तरह ही, वेन्यू भी कई इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है: एक 1.2-लीटर पेट्रोल, एक पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल यूनिट, और एक 1.5-लीटर डीज़ल इंजन. वेन्यू में कई ट्रांसमिशन विकल्प भी मिलते हैं. यह कार जल्द ही अपने नेक्स्ट-जनरेशन अवतार में आने वाली है, जिसका मतलब है कि इसमें और भी नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

4. महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)
महिंद्रा की ओर से यह एकमात्र सब-कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन यह अपनी तीखी डिज़ाइन और ढेर सारे अपमार्केट फीचर्स के साथ सेगमेंट में मजबूत दावेदार है. XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है. इसकी एक दिलचस्प खासियत यह है कि सब-कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद, यह उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से संभालने की क्षमता रखती है, जो इसे एडवेंचर पसंद लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

5. किआ सोनेट (Kia Sonet)
बाज़ार में नई होने के बावजूद, किआ ने अपनी सोनेट से काफी लोकप्रियता हासिल की है. इसे अक्सर हुंडई वेन्यू का अधिक प्रीमियम और स्टाइलिश वर्जन माना जाता है. सोनेट का आई-कैचिंग डिजाइन और ढेर सारे अपमार्केट फीचर्स युवाओं को खूब पसंद आते हैं. इसके इंजन विकल्पों में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर और 1.5-लीटर डीज़ल यूनिट शामिल हैं, जो खरीदारों को अपनी पसंद का पावरट्रेन चुनने की पूरी आज़ादी देते हैं.

