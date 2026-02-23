Bharat Taxi App: 500 रुपये देकर मालिक बन सकते हैं ड्राइवर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकेंगे शामिल!

Advertisement
Bharat Taxi App: इस टैक्सी सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टैक्सी ड्राइवर्स महज 500 रुपये की एक धनराशि चुकाकर कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो सकेंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:58 PM IST
Bharat Taxi App: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत टैक्सी के सारथियों (चालकों) के साथ संवाद कर रहे हैं. इस दौरान अमित शाह टैक्सी ड्राइवर्स के साथ अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, इस टैक्सी सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टैक्सी ड्राइवर्स महज 500 रुपये की एक धनराशि चुकाकर कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो सकेंगे. इस संवाद का मकसद टैक्सी ड्राइवर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्सपायर करना है साथ ही आत्मनिर्भर बनाना है. 

शोषण नहीं करेगी भारत टैक्सी
एक टैक्सी ड्राइवर के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी ड्राइवर्स का शोषण नहीं करेगी, जैसा कि कुछ कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए करती हैं, बल्कि ड्राइवर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कामाने का मौका मिलेगा. बेस रेट फिक्स होगा साथ ही साथ कंपनी में पार्टनर बनने का मौका भी मिलेगा. 

कंपनी में बन सकते हैं पार्टनर  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया है कि ड्राइवर्स को जब मुनाफा होने लगेगा तो वो 500 रुपये देकर भारत टैक्सी में पार्टनर भी बन सकते हैं. इससे उन्हें काफी मुनाफा होगा. इतना ही नहीं ऐसे ड्राइवर्स के लिए कुछ स्थान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी छोड़े जाएंगे. 

दिल्ली एनसीआर में हो चुकी है लॉन्च 
अमित शाह ने हाल ही में भारत के पहले को-ऑपरेटिव राइड-हैलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' का उद्घाटन किया था. दिसंबर 2025 में इसके सफल ट्रायल के बाद अब इसे पूरी दिल्ली और एनसीआर में बड़े स्तर पर उतारा जा गया है. अभी तक ओला और उबर जैसी कंपनियां हर राइड पर ड्राइवरों से भारी कमीशन वसूलती थीं, लेकिन 'भारत टैक्सी' इस खेल को बदलने आ गई है. यह एक सहकारी मॉडल है, जहां ड्राइवर केवल 'पार्टनर' नहीं बल्कि 'मालिक' होंगे. हर ड्राइवर के पास इस को-ऑपरेटिव के 5 शेयर होंगे. ड्राइवरों को ऐप इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 30 रुपये की मामूली दैनिक फीस देनी होगी.

सुरक्षा का इंतजाम
सफर के दौरान यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप में खास फीचर्स जोड़े गए हैं. दिल्ली पुलिस के सहयोग से शहर भर में 35 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, जहां किसी भी शिकायत का तुरंत निपटारा किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी 'सारथियों' (ड्राइवरों) का रिकॉर्ड पूरी तरह वेरिफाइड होगा और ऐप के अंदर एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बटन भी दिया गया है.

'भारत टैक्सी' को किसी छोटी कंपनी ने नहीं, बल्कि इसे देश की बड़ी सहकारी संस्थाओं ने मिलकर खड़ा किया है. इसे 'सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड' द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे अमूल (Amul), इफको (IFFCO), नाबार्ड (NABARD) और नैफेड (NAFED) जैसी दिग्गज संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है. इतने बड़े नामों के पीछे होने से इसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है.

