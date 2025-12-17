Ola-Uber को धराशाई कर देगी Bharat Taxi, नए साल से होने जा रही है शुरुआत!

Bharat Taxi: दिल्ली के कैब बाजार में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है. ओला और उबर की मोनापोली को टक्कर देने के लिए सरकारी सहयोग से तैयार 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) देश में एंट्री करने के लिए तैयार है. इस टैक्सी का सीधा फायदा यात्रियों को होने वाला है और उन्हें किफायती कीमत में ट्रैवेल करने का बड़ा मौका मिलने वाला है.

1 जनवरी से शुरुआत

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए साल 2026 की शुरुआत खास होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी की सेवाएं सड़कों पर दिखने लगेंगी. हालांकि सरकार ने अभी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को फायदा

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'नो कमीशन' पॉलिसी है.

ड्राइवरों के लिए: अन्य कंपनियों की तरह ड्राइवरों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर नहीं देना होगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी.

यात्रियों के लिए: जब ड्राइवर से कमीशन नहीं लिया जाएगा, तो यात्रियों के लिए भी किराये की दरें अधिक स्थिर और किफायती रहने की उम्मीद है.

ऐप पर बुकिंग शुरू

भले ही फुल-स्केल सर्विस जनवरी से शुरू हो, लेकिन इसका ऐप अभी से काम कर रहा है. एक ट्रायल के दौरान जब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट (IGI) तक की कैब बुक करने की कोशिश की गई, तो कुछ इस तरह के रेट सामने आए:

नॉन-एसी कैब: ₹563 (करीब 28.5 किमी के लिए)

एसी कैब: ₹622

XL कैब (बड़ी गाड़ी): ₹1007

पहले दिल्ली, फिर पूरा देश

भारत टैक्सी को अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में इसकी सफलता के बाद, सरकार की योजना इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरे भारत में फैलाने की है. यह कदम न केवल कैब मार्कट में मुकाबला बढ़ाएगा, बल्कि यात्रियों को एक सरकारी और भरोसेमंद ऑप्शन भी देगा.