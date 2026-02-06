क्या सच में सस्ती है Bharat Taxi या सिर्फ हवाबाजी? इस खासियत की दीवाने हो जाएंगे आप

Bharat Taxi App: देश में सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म Bharat Taxi को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐप का इनोगरेशन किया है, जिसकी खासियत ये बताई जा रही है कि इसमें ड्राइवरों और यात्रियों को ही बड़ा फायदा मिलेगा. ऐसे में हमनें जानने की कोशिश की है कि बाजार में पहले से ओला और उबर जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए भारत टैक्सी सर्विस किस तरह से अलग है और क्या सच में इसका किराया अन्य राइड हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म से कम है.

अन्य कैब सर्विसेज से किस तरह है अलग?

भारत टैक्सी ऐप की सबसे अच्छी चीज आपको ये लगेगी कि कंपनी ने इसका इंटरफ़ेस बेहद ही आसान और स्मूद बनाया है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फटाफट से आप अपनी पसंदीदा ड्रॉप और पिकअप लोकेशन चुन सकते हैं. ये इंटरफ़ेस देखने और इस्तेमाल करने में बेहद ही इंटररैक्टिव है. इसे कोई नया यूजर भी बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. ओला और उबर से तुलना करने पर पता चला कि भारत टैक्सी ऐप फास्ट तो है और राइड को बुक करने का प्रोसेस भी इस ऐप में काफी तेजी के साथ होता है.

राइड खोजने का समय?

जब हमनें ओला और ऊबर के साथ भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल करके सें लोकेशन की राइड बुक करने की कोशिश की तो जहां ओला और ऊबर की राइड 30 सेकेंड के भीतर मिल वहीं भारत टैक्सी ऐप पर तकरीबन एक से डेढ़ मिनट का समय लग गया फिर भी राइड नहीं मिल रही थी. जब राइड बुक भी हुई तो राइड की लोकेशन पर पहुंचने की टाइमिंग भारत टैक्सी में तकरीबन 4 मिनट दिखा रही थी तो वहीं ओला और ऊबर की लोकेशन पर पहुंचने की टाइमिंग तकरीबन 1 से 2 मिनट के बीच शो हो रही थी. हालांकि एक बड़ा फर्क जो मुझे समझ में आया वो ये था कि बताई गई टाइमिंग के हिसाब से ही भारत टैक्सी का राइडर तुरंत लोकेशन पर आता है जबकि ओला और ऊबर राइडर की टाइमिंग लगातार बदलती है और समय कम होकर आगे बढ़ जाता है. ऐसे में ये साफ है कि भारत टैक्सी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट और ट्रांसपेरेंट थी.

किराया सस्ता है या महंगा?

अब सबसे जरूरी बात आती है किराए की जिसे लेकर ये दावा किया जा रहआ था कि, भारत टैक्सी का किराया सबसे सस्ता है. हमनें ये बात जानने के लिए जब ऊबर से इसे कंपेयर किया तो पता चला कि भारत टैक्सी के टू-व्हीलर का फेयर सस्ता तो है लेकिन इसकी फोर-व्हीलर कैब ऊबर की तुलना में महंगी है. हालांकि कीमतों का अंतर सिर्फ 5 से 10 परसेंट का ही है लेकिन इनीशियल तौर पर भारत टैक्सी की टू-व्हीलर सर्विस का किराया सस्ता तो है. हालांकि फोर व्हीलर सर्विस के लिए आपको थोड़ी ज्यादा रकम अदा करनी पड़ेगी और ये अंतर भी ज्यादा नहीं है. कुल मिलाकर टाइमिंग के हिसाब से आपको फर्क देखने को मिलेगा.

हमनें जब सें लोकेशन की कैब बुक करने का ट्राइ किया तो भारत टैक्सी की टू-व्हीलर राइड की कॉस्ट 87 रुपये आई, वहीं ऊबर की राइड के लिए ये कीमत 92 रुपये थी. वहीं फोर व्हीलर की बात करें तो इसकी कीमत भारत टैक्सी में 296 रुपये तो वहीं ऊबर में 268 रुपये थी. तो कुल मिलाकर भारत टैक्सी टू-व्हीलर सर्विस ज्यादातर मौकों पर सस्ती साबित हुई है.

निष्कर्ष

काफी बार भारत टैक्सी ऐप इस्तेमाल करने के बाद और इसे अन्य ऐप्स से कंपेयर करने के बाद हमें एक बात तो पता चली है कि, भारत टैक्सी ऐप इनीशियल तौर पर सस्ता है और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ड्रॉप होने के बाद इसका किराया अपने आप बताए गए किराए से ज्यादा नहीं हो जाता है. वहीं ओला और ऊबर में कई बार आपको ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस हो सकती है क्योंकि राइड आने का टाइम घटता बढ़ता रहता है और किरायदा भी ड्रॉप के बाद कई बार बढ़ जाता है.