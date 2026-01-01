दिल्ली में 'भारत टैक्सी' आज से शुरू: ओला-ऊबर की मनमानी खत्म! 30% सस्ते किराए का है दावा

Bharat Taxi Service: नए साल 2026 के पहले दिन दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की ओर से एक अनोखा तोहफा मिला है. राजधानी में देश की पहली सरकारी सहायता प्राप्त और बिना कमीशन वाली कैब सेवा Bharat Taxi आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. यह एक स्वदेशी कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसे बाजार में ओला और ऊबर जैसे निजी दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने के लिए उतारा गया है.

सस्ते किराए का दावा: न सर्ज प्राइसिंग, न कोई छिपा हुआ चार्ज यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात इसका पारदर्शी किराया है और ऐसा दावा किया जा रहा है. निजी ऐप्स की तरह 'भारत टैक्सी' में बिजी आवर्स या बारिश के दौरान अचानक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. इसके रेट कार्ड के अनुसार, पहले 4 किलोमीटर के लिए मात्र 30 रुपये देने होंगे. इसके बाद 4 से 12 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 23 रुपये प्रति किमी और लंबी दूरी के सफर के लिए 18 रुपये प्रति किमी का रेट तय किया गया है. यह बेस किराया मौजूदा मार्केट रेट से काफी किफायती है, जिससे दैनिक यात्रियों को बड़ी बचत हो सकती है.

बुकिंग प्रोसेस: भारत टैक्सी का इस्तेमाल करना बेहद आसान है क्योंकि यह पूरी तरह ऐप-आधारित सेवा है. ग्राहक गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'Bharat Taxi' (Rider App) डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करते समय ध्यान दें कि ऐप 'Sahakar Taxi Cooperative Limited' द्वारा विकसित किया गया हो. बस अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए रजिस्टर करें, पिकअप-ड्रॉप लोकेशन डालें और अपनी पसंद के अनुसार बाइक, ऑटो या टैक्सी का विकल्प चुनकर 'Book Now' पर क्लिक करें. आप अपनी सवारी को रियल-टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-ओण्ड प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है, जिसमें ड्राइवरों को 'सारथी' का नाम दिया गया है. चूकि यह सेवा बिना किसी भारी कमीशन के काम करती है, इसलिए ड्राइवरों को सीधा मुनाफा मिलता है और वे बेहतर सेवा देने के लिए मोटिवेट होते है. सुरक्षा के मामले में भी यह ऐप काफी एडवांस है; इसे दिल्ली पुलिस के सुरक्षा मानकों और सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे DigiLocker व UMANG के साथ इन्टीग्रेट किया गया है, ताकि हर सफर सुरक्षित और भरोसेमंद हो.