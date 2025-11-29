4 धुआंधार SUVs मचाएंगी गर्दा! दिसंबर में Maruti से लेकर Tata की लॉन्च डेट और फीचर्स लीक

2025 December SUV launch: आज हम आपको 2025 के आखिरी महीने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के SUV सेगमेंट में कई नए और शानदार मॉडल लॉन्च होने वाले कार के बारे में बताएंगे. इन कंपनियों में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और किआ बड़ी ब्रांड का नाम है. आज हम इन चारों की लॉन्च डेट और इनकी खासियत के बारे में बताएंगे.

टाटा सफारी पेट्रोल

सफारी SUV में भी अब पेट्रोल वेरिएंट मिलेगा. इसमें भी वही 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध होंगे. टाटा का अनुमान है कि पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत डीजल वेरिएंट्स की तुलना में कम होगी, इसलिए यह ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाएगी. इसे भी 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.

किआ नई सेल्टोस

किआ की सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस अपने इंटरनेशनल प्रीमियर के करीब है. नई सेल्टोस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें नया मेश-पैटर्न ग्रिल, साफ C-शेप के DRLs और सीधे LED हेडलैंप होंगे. केबिन को नए डैशबोर्ड और बेहतर मटीरियल के साथ तैयार किया गया है. यह SUV 10 दिसंबर को कोरिया में लॉन्च होगी और 2026 की शुरुआत में भारत में आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति सुजुकी ई विटारा

मारुति सुजुकी की बात करें तो इसका नया मॉडल ई विटारा नए EV-फोकस्ड हार्टेक्ट ई-स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है. एक बार चार्ज करने पर यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी. लॉन्च के समय इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी का ऑप्शन मिलेगा. SUV केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS फंक्शन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और सीट वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी. ई विटारा चार वेरिएंट में उपलब्ध होगी और इसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.

टाटा हैरियर पेट्रोल

टाटा मोटर्स अपने पॉपुलर हैरियर SUV में पेट्रोल इंजन पेश करने जा रही है. इसमें नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन होगा, जो लगभग 168 PS और 280 Nm का टॉर्क देगा. पेट्रोल हैरियर में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलेंगे. इसे 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा.