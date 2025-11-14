Advertisement
बिहार चुनाव नतीजों के बीच बड़ी खबर, Kia इस दिन उठाएगा नई Seltos से पर्दा, खासियतें होंगी पहले से ज्यादा

Bihar Chunav 2025: आगामी नई किआ सेल्टॉस अपनी पहली पीढ़ी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड साबित होने वाली है. इसमें पावरट्रेन (इंजन), प्लेटफॉर्म (जिस पर गाड़ी बनी है) और ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:48 AM IST
Bihar Chunav 2025: ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है! किआ कंपनी वैश्विक बाजार के लिए अपनी बेहद लोकप्रिय एसयूवी किआ सेल्टॉस(Kia Seltos) की दूसरी पीढ़ी को लाने की तैयारी में है. ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि नई पीढ़ी की सेल्टॉसको 10 दिसंबर 2025 को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा. इससे पहले, इस क्रेटा प्रतिद्वंद्वी एसयूवी के टेस्ट मॉडल (टेस्ट म्यूल) की तस्वीरें सड़कों पर देखी जा चुकी हैं, जिससे इसके नए रूप का अंदाजा लग गया है. इस मिडसाइज़ एसयूवी के नए अवतार को सबसे पहले दक्षिण कोरिया में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि यह 2026 में किसी समय भारतीय बाजार में दस्तक देगी.

नई सेल्टॉसमें क्या होगा खास?
आगामी नई किआ सेल्टॉसअपनी पहली पीढ़ी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड साबित होने वाली है. इसमें पावरट्रेन (इंजन), प्लेटफॉर्म (जिस पर गाड़ी बनी है) और ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे.

इंजन विकल्प: वैश्विक स्तर पर, इसमें शुद्ध पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड दोनों तरह के इंजन विकल्प पेश किए जाने की उम्मीद है. वहीं, भारत-विशेष मॉडल में ग्राहकों की मांग को देखते हुए डीजल वेरिएंट भी शामिल हो सकता है.

प्लेटफॉर्म और क्षमता: यह नई सेल्टॉसभी मौजूदा हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑल-व्हील ड्राइव (e-AWD) सिस्टम भी दिया जा सकता है, हालांकि भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता अभी तक निश्चित नहीं है.

डिज़ाइन और लुक में क्या बदलाव आएगा?
लीक हुई स्पाई शॉट्स (जासूसी तस्वीरें) संकेत देती हैं कि नई किआ सेल्टॉसका डिज़ाइन पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, जिससे यह और भी आकर्षक और आधुनिक दिखेगी.

हेडलैंप: इसमें एक नया स्प्लिट एलईडी हेडलैंप सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) होंगी.

बॉडी और व्हील्स: इसके साइड लुक में भी बदलाव होगा, जैसे कि संशोधित विंडो लाइन, त्रिकोणीय (ट्रायंगुलर) रियर क्वार्टर ग्लास, नए डिज़ाइन वाले ORVMs (बाहरी शीशे) और नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. ये सभी बदलाव सेल्टॉसको एक नया और शानदार लुक देंगे.

भारत में इसका मुकाबला किससे होगा?
नई किआ सेल्टॉसके अगले साल भारत में आने की उम्मीद है. यह एसयूवी देश के तेजी से बढ़ते और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करेगी. बाजार में इसे कई दमदार प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा.

यह मुख्य रूप से हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को कड़ी टक्कर देगी. इसके अलावा, इसकी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara), टोयोटा हाइराइडर (Toyota Hyryder), सिट्रोएन C3X (Citroen C3X), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) और स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) जैसे कई अन्य समान आकार की लोकप्रिय पेशकशों से भी होगी. टाटा मोटर्स की आने वाली टाटा सिएरा (Tata Sierra) से भी इसका मुकाबला हो सकता है.

