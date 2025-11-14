Bihar Chunav Result: तेजस्वी से भी तगड़ा है तेज प्रताप का कार कलेक्शन, जानें कीमत और खासियत

Bihar Chunav 2025: भारत के चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना शुरू कर दी है. देखने वाली सीटों में से एक वैशाली जिले की महुआ है, जहां लालू यादव के बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव अपने परिवार की राजद के खिलाफ मैदान में हैं. आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को राजनीति के अलावा लग्जरी कारों का काफी शौक है और हम आज उनके कार कलेक्शन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

BMW कार: उनके पास एक BMW कार है. विभिन्न हलफनामों के अनुसार, इसकी कीमत ₹13 लाख से लेकर ₹30 लाख तक बताई गई है.

स्कोडा कार (Skoda): तेज प्रताप यादव के पास एक स्कोडा (संभवतः Skoda Slavia) कार भी है. इसकी कीमत लगभग ₹15.17 लाख से ₹22 लाख के बीच बताई गई है.

होंडा अमेज (Honda Amaze): एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास एक Honda Amaze कार भी है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹7.20 लाख है.

सुपर बाइक: तेज प्रताप यादव महंगी स्पोर्ट्स बाइक रखने का भी शौक रखते हैं. उनके पास एक सुपर बाइक (संभवतः Honda CBR 1000 RR) है, जिसकी कीमत ₹15 लाख से ₹15.46 लाख रुपये तक बताई गई है.