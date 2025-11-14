Bihar Election Result: मोकामा वाले अनंत सिंह के पास है 3 करोड़ की ये धांसू कार, रौबदार डिजाइन के साथ ताकत है जबरदस्त

Bihar Election Result: अब से कुछ ही घंटों में बिहार चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, ऐसे में आपको बता दीं कि बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में नई और बेहद खास एसयूवी खरीदकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने एक अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी (Land Cruiser ZX) को अपने काफिले में शामिल किया है. यह लग्जरी गाड़ी हाल ही में पटना पहुंची थी जहां उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाई दी.

सुरक्षा और लग्जरी का प्रतीक मानी जाने वाली इस Land Cruiser ZX की अनुमानित कीमत 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह के लिए यह एसयूवी अब देश की सबसे सुरक्षित और ताकतवर गाड़ियों में से एक है.

इस लैंड क्रूजर में क्या खास है?

अनंत सिंह द्वारा खरीदी गई यह सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर सिर्फ एक महंगी कार नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक 'अभेद्य किला' है. यह गाड़ी पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है और इसे बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है. इसमें 3346 सीसी का दमदार इंजन लगा हुआ है.

चर्चा है कि यह गाड़ी बम, गोली, रॉकेट लॉन्चर या हैंड ग्रेनेड जैसे किसी भी हमले से अप्रभावित रह सकती है, हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इस Land Cruiser ZX की खासियतें इसे आम गाड़ियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित बनाती हैं. यह गाड़ी अब अनंत सिंह को जनता के बीच सुरक्षित रूप से पहुंचाने का काम करेगी.

अनंत सिंह का कार कलेक्शन हुआ और भी शानदार

यह 'सपनों की गाड़ी' अब अनंत सिंह के बेहतरीन और महंगे कार कलेक्शन का हिस्सा बन गई है. उनके पास पहले से ही कई लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन यह लैंड क्रूजर सबसे आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली गाड़ी है. हाल ही में, सांसद पप्पू यादव को भी धमकी के बाद उनके एक दोस्त ने बुलेटप्रूफ गाड़ी भेंट की थी. बॉलीवुड सुपरस्टार्स और बड़े बिजनेसमैन भी लैंड क्रूजर का उपयोग करते हैं. अब बिहार की राजनीति में भी अनंत सिंह की यह नई सवारी चर्चा का विषय बन गई है.

बिहार की राजनीति में Land Cruiser की नई एंट्री

अनंत सिंह संभवतः बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वयं इतनी महंगी और अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली लैंड क्रूजर खरीदी है. जबकि पप्पू यादव को ऐसी गाड़ी उपहार में मिली थी. अटकलें हैं कि यह गाड़ी उनके हाल ही में बीते जन्मदिन के अवसर पर खरीदी गई है.

अपने अनोखे शौक और शाही अंदाज के लिए जाने जाने वाले अनंत सिंह अब अपनी इस नई और सुरक्षित सवारी से आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं. फिलहाल, यह Land Cruiser पटना में उनकी विधायक पत्नी नीलम सिंह के सरकारी आवास पर खड़ी है.