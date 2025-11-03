Advertisement
trendingNow12986987
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सर्दियों में क्यों जल्दी खराब हो जाता है इंजन ऑयल, कारण जानकर लगेगा झटका

Engine Oil Tips: यह सुनकर आपको झटका लग सकता है कि ठंड का सीधा असर आपके इंजन ऑयल पर कैसे पड़ सकता है. दरअसल, यह सिर्फ तापमान की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे छिपे हुए कारण हैं जो तेल की लाइफ को कम कर देते हैं और इंजन पर दबाव बढ़ाते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में क्यों जल्दी खराब हो जाता है इंजन ऑयल, कारण जानकर लगेगा झटका

Engine Oil Tips: अक्सर यह देखा जाता है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गाड़ियों को स्टार्ट करने में दिक्कत आने लगती है, और कई बार तो इंजन की परफॉर्मेंस भी गिर जाती है. इसका एक बड़ा कारण है इंजन ऑयल का जल्दी खराब होना या गाढ़ा हो जाना. यह सुनकर आपको झटका लग सकता है कि ठंड का सीधा असर आपके इंजन ऑयल पर कैसे पड़ सकता है. दरअसल, यह सिर्फ तापमान की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे छिपे हुए कारण हैं जो तेल की लाइफ को कम कर देते हैं और इंजन पर दबाव बढ़ाते हैं.

सर्दियों में इंजन ऑयल जल्दी क्यों खराब होता है?
सर्दियों में इंजन ऑयल के जल्दी खराब होने या गाढ़ा होने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

1. कम तापमान से विस्कोसिटी का बढ़ना
ठंड का सीधा असर: सर्दियों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, और यही वह पहला कारण है जो इंजन ऑयल की समस्या पैदा करता है. कम तापमान के कारण इंजन ऑयल की विस्कोसिटी (Viscosity) यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्कुलेशन में रुकावट: जब तेल बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो यह इंजन के अंदरूनी हिस्सों में आसानी से और तेज़ी से सर्कुलेट (Circulate) नहीं हो पाता. खासकर, सुबह के समय जब इंजन ठंडा होता है, गाढ़ा तेल इंजन के नाजुक पुर्जों तक पहुँचने में समय लेता है.

घिसाव: तेल के देर से पहुँचने का मतलब है कि इंजन के पुर्जे कुछ सेकंड के लिए बिना सही चिकनाई (Lubrication) के ही काम करना शुरू कर देते हैं. इस दौरान इंजन के पुर्जों में घिसाव (Friction) बहुत तेज़ी से होता है, जिससे इंजन ऑयल की गुणवत्ता जल्दी गिर जाती है और इंजन की लाइफ कम होती है.

2. नमी और शॉर्ट ट्रिप्स का कॉम्बिनेशन
यह वह कारण है जो कई लोगों को चौंकाता है और इंजन ऑयल को तेज़ी से खराब करता है:

नमी का जमना: ठंडे मौसम में, जब इंजन स्टार्ट होता है और गर्म होने लगता है, तो अंदर नमी (Moisture) या जलवाष्प बनती है. चूंकि बाहर का तापमान बहुत कम होता है, यह नमी इंजन ऑयल में मिल जाती है और गाढ़ापन बढ़ाती है.

शॉर्ट ट्रिप्स की समस्या: सर्दियों में लोग अक्सर छोटी दूरी की यात्राएँ (Short Trips) करते हैं. छोटी ट्रिप के दौरान इंजन को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह पूरी तरह से गर्म हो सके. जब इंजन पूरी तरह गर्म नहीं होता, तो ऑयल में मिली हुई नमी भाप बनकर उड़ नहीं पाती.

स्लज का बनना: नमी और ईंधन के अवशेष (Fuel Residues) इंजन ऑयल में मिलकर एक गाढ़ी, स्लज जैसी परत (Sludge) बना देते हैं. यह स्लज ऑयल फिल्टर को जाम कर सकता है, तेल के बहाव को रोक सकता है, और इंजन ऑयल को उसके निर्धारित समय से पहले ही खराब कर देता है.

बचाव के लिए क्या करें?
सर्दियों में इंजन ऑयल को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए, आपको सही 'विंटर-ग्रेड' इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए. विंटर-ग्रेड ऑयल की पहचान उसकी विस्कोसिटी रेटिंग से होती है, जैसे 5W-30. यहाँ 'W' का मतलब विंटर (Winter) होता है और 5W-30 जैसे कम नंबर वाले तेल ठंडे मौसम में भी पतले बने रहते हैं और इंजन को तुरंत चिकनाई देना शुरू कर देते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

engine oil

Trending news

राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के