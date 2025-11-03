सर्दियों में क्यों जल्दी खराब हो जाता है इंजन ऑयल, कारण जानकर लगेगा झटका

Engine Oil Tips: अक्सर यह देखा जाता है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गाड़ियों को स्टार्ट करने में दिक्कत आने लगती है, और कई बार तो इंजन की परफॉर्मेंस भी गिर जाती है. इसका एक बड़ा कारण है इंजन ऑयल का जल्दी खराब होना या गाढ़ा हो जाना. यह सुनकर आपको झटका लग सकता है कि ठंड का सीधा असर आपके इंजन ऑयल पर कैसे पड़ सकता है. दरअसल, यह सिर्फ तापमान की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे छिपे हुए कारण हैं जो तेल की लाइफ को कम कर देते हैं और इंजन पर दबाव बढ़ाते हैं.

सर्दियों में इंजन ऑयल जल्दी क्यों खराब होता है?

सर्दियों में इंजन ऑयल के जल्दी खराब होने या गाढ़ा होने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

1. कम तापमान से विस्कोसिटी का बढ़ना

ठंड का सीधा असर: सर्दियों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, और यही वह पहला कारण है जो इंजन ऑयल की समस्या पैदा करता है. कम तापमान के कारण इंजन ऑयल की विस्कोसिटी (Viscosity) यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है.

सर्कुलेशन में रुकावट: जब तेल बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो यह इंजन के अंदरूनी हिस्सों में आसानी से और तेज़ी से सर्कुलेट (Circulate) नहीं हो पाता. खासकर, सुबह के समय जब इंजन ठंडा होता है, गाढ़ा तेल इंजन के नाजुक पुर्जों तक पहुँचने में समय लेता है.

घिसाव: तेल के देर से पहुँचने का मतलब है कि इंजन के पुर्जे कुछ सेकंड के लिए बिना सही चिकनाई (Lubrication) के ही काम करना शुरू कर देते हैं. इस दौरान इंजन के पुर्जों में घिसाव (Friction) बहुत तेज़ी से होता है, जिससे इंजन ऑयल की गुणवत्ता जल्दी गिर जाती है और इंजन की लाइफ कम होती है.

2. नमी और शॉर्ट ट्रिप्स का कॉम्बिनेशन

यह वह कारण है जो कई लोगों को चौंकाता है और इंजन ऑयल को तेज़ी से खराब करता है:

नमी का जमना: ठंडे मौसम में, जब इंजन स्टार्ट होता है और गर्म होने लगता है, तो अंदर नमी (Moisture) या जलवाष्प बनती है. चूंकि बाहर का तापमान बहुत कम होता है, यह नमी इंजन ऑयल में मिल जाती है और गाढ़ापन बढ़ाती है.

शॉर्ट ट्रिप्स की समस्या: सर्दियों में लोग अक्सर छोटी दूरी की यात्राएँ (Short Trips) करते हैं. छोटी ट्रिप के दौरान इंजन को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह पूरी तरह से गर्म हो सके. जब इंजन पूरी तरह गर्म नहीं होता, तो ऑयल में मिली हुई नमी भाप बनकर उड़ नहीं पाती.

स्लज का बनना: नमी और ईंधन के अवशेष (Fuel Residues) इंजन ऑयल में मिलकर एक गाढ़ी, स्लज जैसी परत (Sludge) बना देते हैं. यह स्लज ऑयल फिल्टर को जाम कर सकता है, तेल के बहाव को रोक सकता है, और इंजन ऑयल को उसके निर्धारित समय से पहले ही खराब कर देता है.

बचाव के लिए क्या करें?

सर्दियों में इंजन ऑयल को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए, आपको सही 'विंटर-ग्रेड' इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए. विंटर-ग्रेड ऑयल की पहचान उसकी विस्कोसिटी रेटिंग से होती है, जैसे 5W-30. यहाँ 'W' का मतलब विंटर (Winter) होता है और 5W-30 जैसे कम नंबर वाले तेल ठंडे मौसम में भी पतले बने रहते हैं और इंजन को तुरंत चिकनाई देना शुरू कर देते हैं.