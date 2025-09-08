सर्दियां शुरू होने से पहले Bike में करवा लें ये 5 काम, पूरा सीजन मिलेगा झमाझम माइलेज

Bike Winter Tips and Tricks: सर्दियां शुरू होने से पहले बाइक में कुछ जरूरी काम करवा लिए जाएं तो, आपकी बाइक पूरा सीजन बिना किसी टेंशन के मजे से चल सकती है. इतना ही नहीं अच्छा माइलेज भी निकाल सकती है. सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कि माइलेज काफी कम हो जाता है, हालांकि आप अगर ये काम करवा लेते हैं तो सर्दियों का मौसम आपको फ्यूल बचत की सौगात दे सकता है. चलिए जानते हैं कैसे आप माइलेज बढ़ा सकते हैं.

इंजन ऑयल की जांच

सर्दियों में इंजन ऑयल की गुणवत्ता का बहुत महत्व होता है. ठंड के मौसम में मोटा ऑयल इंजन को सुचारू रूप से काम करने में मुश्किल पैदा कर सकता है, जिससे स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है और माइलेज कम हो जाता है. इसलिए, बाइक के लिए सही ग्रेड का इंजन ऑयल (जैसे 10W-40 या मैन्युफैक्चरर की सिफारिश वाला) चुनें. सर्दी के शुरू होने से पहले पुराना ऑयल निकालकर नया बदलवा लें. यह इंजन को ठीक से लुब्रिकेट रखेगा, ठंड में आसानी से स्टार्ट होने में मदद करेगा और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएगा.

बैटरी की जांच

सर्दियों में बैटरी कमजोर हो सकती है क्योंकि ठंडे मौसम में बैटरी की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है और चार्जिंग कैपेसिटी घट जाती है, जिससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए बैटरी की जांच करवा लें और सुनिश्चित करें कि यह ठीक से चार्ज हो रही है. टर्मिनल्स को साफ करें, कनेक्शन चेक करें और अगर बैटरी पुरानी (2-3 साल से ज्यादा) हो चुकी है या वोल्टेज कम है, तो उसे तुरंत बदलवा लें. स्टोरेज के दौरान बैटरी को डिस्चार्ज न होने दें—ट्रिकल चार्जर का इस्तेमाल करें. इससे सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने में कोई दिक्कत न हो और इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्मूथ चले.

टायर प्रेशर और ग्रिप की जांच

ठंड के मौसम में टायर का प्रेशर घट सकता है, जिससे सवारी के दौरान नियंत्रण में कमी आ सकती है, रोलिंग रेसिस्टेंस बढ़ता है और माइलेज गिर जाता है. टायर प्रेशर को सही स्तर पर (मैन्युफैक्चरर की सिफारिश के अनुसार, जैसे 28-32 PSI) रखें और यह भी जांचें कि टायर का ट्रेड (ग्रिप) सही है या नहीं. अगर टायर घिस चुके हैं या ट्रेड डेप्थ 1.6mm से कम है, तो नए विंटर टायर्स (स्टडेड या हाई-ग्रिप वाले) लगवा लें ताकि स्लिपिंग की संभावना कम हो और सड़क पर बेहतर ग्रिप मिले. साप्ताहिक चेक से फ्यूल सेविंग और सेफ्टी दोनों बढ़ेगी।.

ब्रेक की जांच और मेंटेनेंस

सर्दियों में ब्रेक की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ठंडे मौसम में सड़कें फिसलन भरी (नमक, बर्फ या पानी से) हो सकती हैं. ब्रेक पैड की मोटाई चेक करें—अगर 2mm से कम है तो बदलवा लें—और ब्रेक फ्लुइड (ऑयल) की जांच करवाएं, अगर गंदा या कम हो तो फ्लश करके नया डालें। ब्रेक कैलिपर्स को साफ करें और एडजस्टमेंट चेक करें ताकि ब्रेकिंग स्मूथ हो. इससे अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक फिसले नहीं और सेफ्टी बनी रहे। विंटर पैड्स (मेटल या सेरामिक) यूज करने से वेट कंडीशंस में बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है.

चेन और सस्पेंशन की जांच

बाइक की चेन को अच्छे से साफ करके (पेट्रोल या डीग्रीजर से) उसे हाई-क्वालिटी विंटर लुब्रिकेंट (वेट लुब या वैक्स-बेस्ड) से लुब्रिकेट करवाएं. ठंड के मौसम में चेन जल्दी सूख सकती है, जंग लग सकती है और टेंशन ढीली हो सकती है, जिससे चेन स्लिप हो या ब्रेक हो जाए—इससे माइलेज और सेफ्टी दोनों प्रभावित होते हैं. चेन को टाइट रखें (1-2cm प्ले) और अगर घिसी हुई हो तो बदलवा लें. सस्पेंशन को भी चेक करवाएं: फोर्क और रियर शॉक में लीकेज न हो, ऑयल लेवल सही हो और बाउंस टेस्ट पास हो। अगर जरूरी हो तो सस्पेंशन सर्विसिंग (री-फिल या रिबिल्ड) करवाएं. इससे सवारी आरामदायक, सुरक्षित बनेगी और रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी.