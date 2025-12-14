बाइक मॉडिफिकेशन करवाने जा रहे तो ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो रोज कटेगा चालान!

Advertisement
Bike Modification Tips: बाइक को एक तगड़ा डिजाइन देने के चक्कर में की बार लोग ऐसा मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं जो ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ चला जाता है. ऐसे में कब बाइक का चालान हो जाए ये पता नहीं रहता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:56 PM IST
Bike Modification Tips: आजकल अपनी बाइक को एक यूनीक लुक देने के लिए मॉडिफिकेशन काफी आम हो गया है, ज्यादातर यूथ के बीच मॉडिफिकेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है. हालांकि बाइक को एक तगड़ा डिजाइन देने के चक्कर में की बार लोग ऐसा मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं जो ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ चला जाता है. ऐसे में कब बाइक का चालान हो जाए ये पता नहीं रहता है. ऐसे में आप भी अगर बाइक का मॉडिफिकेशन करवाने का मन बना रहे हैं तो आपको भी इन पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए. 

स्ट्रक्चरल और इंजन मॉडिफिकेशन है अवैध
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, बाइक के मूल ढांचे (चेसिस) या इंजन स्पेसिफिकेशन्स में किसी भी तरह का बदलाव करवाना पूरी तरह से अवैध है. इसमें बाइक की बॉडी को पूरी तरह से बदलना, सीट को इतना मॉडिफाई करना कि वह ओरिजिनल डिज़ाइन से मेल न खाए, या चेसिस को काटकर लंबा/छोटा करना शामिल है. ऐसा करने पर न केवल भारी जुर्माना (₹5,000 से ₹10,000 तक) लग सकता है, बल्कि बाइक को जब्त भी किया जा सकता है.

साइलेंसर और एग्जॉस्ट के नियमों का पालन करें
सबसे आम मॉडिफिकेशन में से एक है बाइक के साइलेंसर को बदलना, ताकि एक तेज़ और गूंजने वाली आवाज़ (लाउड साउंड) आ सके. हालांकि, भारत में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के सख्त नियम हैं. किसी भी आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट या साइलेंसर का उपयोग करना जो सरकारी डेसिबल (dB) सीमा से अधिक आवाज़ पैदा करता है, अवैध है.

लाइट और नंबर प्लेट में बदलाव से बचें
बाइक की लाइट्स (हेडलाइट्स, टेल लाइट्स) और हॉर्न को मॉडिफाई करने के भी सख्त नियम हैं. अधिक चमकदार और गैर-मानक लाइट्स (जैसे रंगीन LED स्ट्रिप्स, बहुत तेज़ फोकस वाली लाइट्स) लगाना न केवल अवैध है, बल्कि यह सामने से आ रहे अन्य ड्राइवरों के लिए भी खतरनाक है. इसी तरह, फैसी फोंट वाली या स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाना भी मोटर वाहन नियम का उल्लंघन है.

आरटीओ से अप्रूवल लेना है ज़रूरी
अगर आप कोई ऐसा मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं जो कानूनी रूप से अनुमत है (जैसे कि रंग बदलना, जो चेसिस को प्रभावित न करे), तो भी आपको इसकी सूचना रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को देनी होगी. आरटीओ को सूचित न करने पर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में बदलाव नहीं होगा, जिससे कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं.

author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Bike Modification

