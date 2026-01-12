Advertisement
trendingNow13072111
Hindi Newsऑटोमोबाइलबाइक का सेल्फ और किक दोनों सर्दियों में हो जाता है फेल? आजमाकर देखें ये 4 जोरदार टिप्स

बाइक का सेल्फ और किक दोनों सर्दियों में हो जाता है फेल? आजमाकर देखें ये 4 जोरदार टिप्स

Bike Tips and Tricks: सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है और बैटरी की चार्जिंग क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण इंजन को घूमने के लिए सामान्य से अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक का सेल्फ और किक दोनों सर्दियों में हो जाता है फेल? आजमाकर देखें ये 4 जोरदार टिप्स

Bike Tips and Tricks: कड़ाके की ठंड में अक्सर बाइक का सेल्फ और किक दोनों जवाब दे जाते हैं, जिससे सुबह-सुबह ऑफिस या काम पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. दरअसल, सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है और बैटरी की चार्जिंग क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण इंजन को घूमने के लिए सामान्य से अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है. अगर आपकी बाइक भी स्टार्ट होने में नखरे कर रही है, तो कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप इस समस्या से तुरंत निजात पा सकते हैं.

चोक का इस्तेमाल: सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने का सबसे पहला और रामबाण तरीका 'चोक' (Choke) का सही इस्तेमाल है. जब इंजन बहुत ठंडा होता है, तो उसे स्टार्ट होने के लिए हवा के मुकाबले ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है. चोक खींचने से इंजन में ईंधन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह पहली या दूसरी कोशिश में ही स्टार्ट हो जाता है. ध्यान रखें कि बाइक स्टार्ट होने के करीब 30 सेकंड बाद चोक को वापस बंद कर देना चाहिए, ताकि इंजन स्मूथ चले और पेट्रोल की बर्बादी न हो.

किक मारना: दूसरा प्रभावी तरीका है 'बिना इग्निशन के किक मारना'. सुबह बाइक की चाबी घुमाने से पहले इग्निशन को 'ऑफ' रखें और 3 से 4 बार खाली किक मारे. ऐसा करने से सिलेंडर के अंदर जमा ठंडा और गाढ़ा ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है और इंजन के पुर्जों में लुब्रिकेशन फैल जाता है. इसके बाद जब आप चाबी ऑन करके किक मारेंगे, तो इंजन बिना किसी रुकावट के तुरंत स्टार्ट हो जाएगा. यह तरीका बैटरी और सेल्फ दोनों की उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लच ट्रिक: तीसरा तरीका 'क्लच ट्रिक' के नाम से जाना जाता है, जो जाम हो चुके गियरबॉक्स के दबाव को कम करता है. सुबह स्टार्ट करते समय बाइक को न्यूट्रल में रखें, क्लच को पूरा दबाएं और फिर किक मारे. क्लच दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट को घूमने के लिए कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. यह छोटी सी तकनीक इंजन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम कर देती है और बाइक आसानी से चालू हो जाती है.

स्पार्क प्लग की जांच: अंत में, अगर आपकी बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो स्पार्क प्लग की जांच करना बेहद जरूरी है. सर्दियो मे नमी के कारण प्लग पर कार्बन या नमी जमा हो जाती है, जो करंट को ठीक से प्रवाहित नहीं होने देती. प्लग को निकालकर एक सूखे कपड़े से साफ करें और दोबारा लगाएं. साथ ही, रात में अपनी बाइक को खुले में रखने के बजाय कवर करके खड़ा करें, ताकि ओस और सीधी ठंड से बैटरी और इंजन का बचाव हो सके.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Bike Tips and Tricks

Trending news

क्या बीजेपी में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कयासों पर अजित पवार ने ब्रेक लगा दिया!
Ajit Pawar
क्या बीजेपी में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कयासों पर अजित पवार ने ब्रेक लगा दिया!
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा