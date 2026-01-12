बाइक का सेल्फ और किक दोनों सर्दियों में हो जाता है फेल? आजमाकर देखें ये 4 जोरदार टिप्स

Bike Tips and Tricks: कड़ाके की ठंड में अक्सर बाइक का सेल्फ और किक दोनों जवाब दे जाते हैं, जिससे सुबह-सुबह ऑफिस या काम पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. दरअसल, सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है और बैटरी की चार्जिंग क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण इंजन को घूमने के लिए सामान्य से अधिक ताकत की जरूरत पड़ती है. अगर आपकी बाइक भी स्टार्ट होने में नखरे कर रही है, तो कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप इस समस्या से तुरंत निजात पा सकते हैं.

चोक का इस्तेमाल: सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने का सबसे पहला और रामबाण तरीका 'चोक' (Choke) का सही इस्तेमाल है. जब इंजन बहुत ठंडा होता है, तो उसे स्टार्ट होने के लिए हवा के मुकाबले ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है. चोक खींचने से इंजन में ईंधन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह पहली या दूसरी कोशिश में ही स्टार्ट हो जाता है. ध्यान रखें कि बाइक स्टार्ट होने के करीब 30 सेकंड बाद चोक को वापस बंद कर देना चाहिए, ताकि इंजन स्मूथ चले और पेट्रोल की बर्बादी न हो.

किक मारना: दूसरा प्रभावी तरीका है 'बिना इग्निशन के किक मारना'. सुबह बाइक की चाबी घुमाने से पहले इग्निशन को 'ऑफ' रखें और 3 से 4 बार खाली किक मारे. ऐसा करने से सिलेंडर के अंदर जमा ठंडा और गाढ़ा ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है और इंजन के पुर्जों में लुब्रिकेशन फैल जाता है. इसके बाद जब आप चाबी ऑन करके किक मारेंगे, तो इंजन बिना किसी रुकावट के तुरंत स्टार्ट हो जाएगा. यह तरीका बैटरी और सेल्फ दोनों की उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है.

क्लच ट्रिक: तीसरा तरीका 'क्लच ट्रिक' के नाम से जाना जाता है, जो जाम हो चुके गियरबॉक्स के दबाव को कम करता है. सुबह स्टार्ट करते समय बाइक को न्यूट्रल में रखें, क्लच को पूरा दबाएं और फिर किक मारे. क्लच दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट को घूमने के लिए कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. यह छोटी सी तकनीक इंजन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम कर देती है और बाइक आसानी से चालू हो जाती है.

स्पार्क प्लग की जांच: अंत में, अगर आपकी बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो स्पार्क प्लग की जांच करना बेहद जरूरी है. सर्दियो मे नमी के कारण प्लग पर कार्बन या नमी जमा हो जाती है, जो करंट को ठीक से प्रवाहित नहीं होने देती. प्लग को निकालकर एक सूखे कपड़े से साफ करें और दोबारा लगाएं. साथ ही, रात में अपनी बाइक को खुले में रखने के बजाय कवर करके खड़ा करें, ताकि ओस और सीधी ठंड से बैटरी और इंजन का बचाव हो सके.