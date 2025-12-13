Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलठंड में नहीं स्टार्ट होती है बाइक? ये तरीके अपनाकर हमेशा के लिए पाएं इस दिक्कत से छुटकारा

ठंड में नहीं स्टार्ट होती है बाइक? ये तरीके अपनाकर हमेशा के लिए पाएं इस दिक्कत से छुटकारा

Bike Tips and Tricks: बाइक को सर्दियों में स्टार्ट करने में काफी मुश्किल होती है लेकिन इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, आज इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:42 PM IST
ठंड में नहीं स्टार्ट होती है बाइक? ये तरीके अपनाकर हमेशा के लिए पाएं इस दिक्कत से छुटकारा

Winter Bike Tips: सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने में समय लगने की समस्या तकरीबन हर बाइक ओनर के सामने आती है. कई बार बाइक को स्टार्ट करने में घंटों लग जाते हैं. ऐसे में आप अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए लेट हो सकते हैं. ऐसा आपके साथ ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको कुछ जोरदार टिप्स देने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 

1. चोक का सही इस्तेमाल करें

ठंड के मौसम में ईंधन सही तरीके से जलाने के लिए चोक का इस्तेमाल करें. 
बाइक स्टार्ट करने के बाद 30-60 सेकंड के लिए चोक ऑन रखें, फिर बंद करें.

2. बैटरी का ध्यान रखें

ठंड में बैटरी की क्षमता कम हो जाती है.
बैटरी कनेक्शनों को साफ रखें और नियमित चार्जिंग करें.
अगर बैटरी पुरानी हो गई है, तो उसे बदलना बेहतर होगा.

3. किक स्टार्ट को प्राथमिकता दें

सर्दियों में किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होता है.
पहली बार स्टार्ट करने के लिए किक का इस्तेमाल करें.

4. सही इंजन ऑयल का चयन करें

सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो सकता है, जिससे इंजन में रुकावट आती है.
Winter-Friendly Engine Oil या हल्के ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें.

5. बाइक को ठंडी हवा से बचाएं

बाइक को रात में खुले में या ठंडी जगह पर खड़ा करने से बचें.
बाइक को कवर करें या गेराज में रखें ताकि इंजन ठंडा न हो.

6. स्पार्क प्लग की जांच करें

गंदे या खराब स्पार्क प्लग स्टार्टिंग में बाधा डाल सकते हैं.
इन्हें नियमित रूप से साफ करें या जरूरत पड़ने पर बदलें.

7. फ्यूल टैंक को भरकर रखें

सर्दियों में टैंक में नमी जमा हो सकती है, जिससे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है.
टैंक को हमेशा कम से कम आधा भरा रखें.

8. इंजन को गर्म करें

स्टार्ट करने के बाद इंजन को 1-2 मिनट तक न्यूट्रल में छोड़ दें.
यह इंजन को स्थिर और सुचारु रूप से चलाने में मदद करेगा.

9. फ्यूल लाइन की जांच करें

ठंड में ईंधन पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो सकता है.
इसे समय-समय पर चेक और साफ करें.
इन टिप्स को अपनाकर आप सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने की समस्या से आसानी से निपट सकते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

