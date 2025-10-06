Advertisement
सर्दियों में एक बार में नहीं स्टार्ट होती बाइक? तो हो सकती हैं ये 5 दिक्कतें

Bike Tips: सर्दियों में बाइक स्टार्ट होने में अगर परेशानी होती है तो इसके पीछे की कारण हो सकते हैं, और सर्दियों का मौसम नजदीक है ऐसे में इन कारणों को समझना बेहद ही जरूरी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:22 AM IST
सर्दियों में एक बार में नहीं स्टार्ट होती बाइक? तो हो सकती हैं ये 5 दिक्कतें

Bike Tips: सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह बाइक या स्कूटर को स्टार्ट करना एक आम समस्या है. तापमान गिरने से इंजन के अंदर कई बदलाव आते हैं, जिससे गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाती. बाइक स्टार्ट न होने के पीछे मुख्य रूप से ये 5 दिक्कतें हो सकती हैं:

1. इंजन ऑयल का गाढ़ा हो जाना
ठंड के कारण इंजन के अंदर का इंजन ऑयल (Mobil Oil) बहुत गाढ़ा हो जाता है. गाढ़ा तेल इंजन के सभी मूविंग पार्ट्स तक आसानी से नहीं पहुँच पाता, जिससे इंजन को घूमने में सामान्य से अधिक बल लगाना पड़ता है. यही वजह है कि आपकी बाइक सेल्फ या किक मारने पर तुरंत स्टार्ट नहीं होती.

2. बैटरी का कमजोर या डिस्चार्ज होना
सर्दियों में बैटरी की परफॉर्मेंस पर भी सीधा असर पड़ता है, खासकर सेल्फ-स्टार्ट वाली बाइकों में. कम तापमान में बैटरी की रासायनिक प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे वह कम करंट पैदा करती है. अगर आपकी बैटरी पहले से ही पुरानी या कमजोर है, तो ठंड में वह सेल्फ-स्टार्ट मोटर को घुमाने के लिए पर्याप्त पावर नहीं दे पाती, जिससे बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती.

3. स्पार्क प्लग पर असर और गैप में समस्या
इंजन को चलाने के लिए स्पार्क प्लग का सही समय पर स्पार्क देना बेहद जरूरी है. ठंड में फ्यूल पूरी तरह से वाष्पित नहीं हो पाता, और अगर स्पार्क प्लग गंदा हो या उसके इलेक्ट्रोड के बीच का गैप सही न हो, तो कमजोर स्पार्क बनता है. कमजोर या अनियमित स्पार्क के कारण इंजन के अंदर फ्यूल-एयर मिक्सचर में आग नहीं लग पाती, और इंजन स्टार्ट नहीं होता.

4. फ्यूल-एयर मिक्सचर का बिगड़ना 
इंजन को स्टार्ट करने के लिए हवा और पेट्रोल का सही अनुपात में मिश्रण चाहिए. ठंड में इंजन ठंडा होता है, और उसे स्टार्ट होने के लिए थोड़ा अधिक फ्यूल चाहिए होता है. अगर आप चोक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इंजन को पर्याप्त फ्यूल नहीं मिलता. फ्यूल इंजेक्शन (FI) वाली बाइक में लगा टेंपरेचर सेंसर अगर खराब हो, तो वह ECU को ठंडे मौसम के लिए सही मिक्सचर बनाने का निर्देश नहीं दे पाता, जिससे स्टार्टिंग में समस्या आती है.

 

