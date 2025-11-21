Advertisement
बटन दबाते ही 2 व्हीलर बन जाएगा 4 व्हीलर, हवाई जहाज वाली तकनीक मिलेगी बाइक में

Bike Supportin Wheels:  ये व्हील्स मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के होते हैं. मैनुअल व्हील्स हमेशा नीचे ही रहते हैं और इनमें कोई मोटर या सेंसर नहीं होता है, जबकि ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर व्हील्स सेंसर और मोटर के साथ आते हैं और बाइक की स्पीड को मॉनीटर करते रहते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:02 PM IST
बटन दबाते ही 2 व्हीलर बन जाएगा 4 व्हीलर, हवाई जहाज वाली तकनीक मिलेगी बाइक में

Bike Supportin Wheels: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक लड़की हैवी ड्यूटी बाइक कहलाती नजर आ रही है, तभी अचानक बाइक के पिछले हिस्से से दो व्हील्स बाहर आ जाते हैं. ये व्हील्स बाइक को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं और लड़की बड़े मजे से बाइक चलाते हुए निकाल जाती है. ये व्हील्स अपने आप बाहर की से बाहर या जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हवाई जहाज में लैंडिंग के दौरान व्हील्स बाहर निकलते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ये व्हील्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं. 

स्टेबलाइजर व्हील्स 

इस वीडियो में आपको जो व्हील्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें स्टेबलाइजर या सपोर्टिंग व्हील कहते हैं. ये ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों होते हैं. दरअसल एक मोटर और सेंसर से लैस ये व्हील्स एक बटन दबाते ही बाइक से बाहर निकाल आते हैं और स्लिपरी और खराब सड़कों पर बाइक को अच्छा सपोर्ट देते हैं जिससे बाइक गिरती और फिसलती नहीं है. ये व्हील्स बाइक को खराब से खराब कंडीशन में भी स्टेबल रखते हैं और इसे गिरने नहीं देते हैं. इन्हें ट्रेनिंग व्हील्स भी कहा जाता है और नए बाइक राइडर्स को ट्रेनिंग देने के दौरान इनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे बाइक गिरे नहीं या फिर स्लिप ना हो. 

कैसे करते हैं काम 

जैसा कि हमनें आपको बताया कि ये व्हील्स मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के होते हैं. मैनुअल व्हील्स हमेशा नीचे ही रहते हैं और इनमें कोई मोटर या सेंसर नहीं होता है, जबकि ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर व्हील्स सेंसर और मोटर के साथ आते हैं और बाइक की स्पीड को मॉनीटर करते रहते हैं. ये उस समय एक्टिव हो जाते हैं जब बाइक की स्पीड कम होती है. ऐसे में ये बाइक के एक्सेल वाले हिस्से में छिपे रहते हैं और तुरंत ही हवाई जहाज वाले स्टाइल में बाहर आ जाते हैं और धीरे चलने के बावजूद भी बाइक राइडर को स्टेबिलिटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ये व्हील्स मार्केट में अलग-अलग प्राइज रेंज में आते हैं. इन्हें लगवाने का खर्च 30 हजार से 1 लाख रुपये तक जाता है.  

