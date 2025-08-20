काला धुआं फेंकने लगे बाइक तो क्या करें? नजरअंदाज किया तो हो जाएगी मुसीबत
Advertisement
trendingNow12889278
Hindi Newsऑटोमोबाइल

काला धुआं फेंकने लगे बाइक तो क्या करें? नजरअंदाज किया तो हो जाएगी मुसीबत

Bike Tips and Tricks: अगर आपकी बाइक काला धुआं फेंकने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काला धुआं फेंकने लगे बाइक तो क्या करें? नजरअंदाज किया तो हो जाएगी मुसीबत

Bike Tips and Tricks: अगर आपकी बाइक काल धुआं फेंकने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, दरअसल ये आपकी बाइक के लिए मुसीबत हो सकती है. इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आज हम आपको इसका कारण और इस समस्या को दूर करने का तरीका बताने जा रहे हैं. 

ईंधन का अधूरा जलना: जब इंजन में फ्यूल का सही मिश्रण नहीं बनता या हवा की कमी होती है, तो ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता. इससे काला धुआं निकलने लगता है.

कार्बोरेटर की समस्या: मोटरसाइकिल में लगे कार्बोरेटर का सही तरीके से काम न करना या उसकी सेटिंग खराब हो जाने पर भी ईंधन सही मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे धुआं निकलता है.

एयर फिल्टर का बंद होना: अगर एयर फिल्टर गंदा हो या बंद हो गया हो, तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती. इससे ईंधन सही तरीके से नहीं जल पाता और धुआं आने लगता है.

इंजन ऑयल का जलना: यदि इंजन में ऑयल लीक हो रहा है और वह सिलिंडर के अंदर जाकर जल रहा है, तो इससे भी काला धुआं निकल सकता है.

फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में खराबी: आधुनिक मोटरसाइकिलों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है. अगर इसमें कोई समस्या हो, तो ईंधन का सही आपूर्ति न होने से धुआं निकल सकता है.

समाधान:

एयर फिल्टर की सफाई या बदलना: अगर एयर फिल्टर गंदा है, तो उसे साफ या बदल दें.

कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जांच: किसी मेकेनिक से कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जांच कराएं.

समय पर सर्विसिंग: इंजन ऑयल को सही समय पर बदलें और नियमित सर्विसिंग कराएं.

काला धुआं मोटरसाइकिल के लिए अच्छा संकेत नहीं है और इसे नजरअंदाज करना इंजन की दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Bike Tips

Trending news

तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
;