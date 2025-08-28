350 सीसी से ज्यादा पावरफुल बाइक्स के लिए चुकानी पड़ेगी मोटी रकम, 40% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार
350 सीसी से ज्यादा पावरफुल बाइक्स के लिए चुकानी पड़ेगी मोटी रकम, 40% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार

40 Percent GST on Bikes: नए प्रस्तावित की गए GST स्ट्रक्चर की मानें तो इसमें ग्राहकों को सिर्फ उन ही बाइक्स को खरीदने पर राहत मिलेगी जो 350 सीसी से कम क्षमता की हैं. इससे अधिक क्षमता की बाइक्स पर बाइक ग्राहकों को 40 प्रतिशत का GST चुकाना पड़ेगा जिसके बाद ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:09 AM IST
350 सीसी से ज्यादा पावरफुल बाइक्स के लिए चुकानी पड़ेगी मोटी रकम, 40% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार

40 Percent GST on Bikes: स्पोर्ट्स बाइक लवर्स को जल्द ही सरकार की तरफ से तगड़ा झटका लग सकता है. दरअसल प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बदलाव हो सकता है जिसके बाद 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर वर्तमान 28 प्रतिशत की दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग 350 सीसी और उससे ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल खरीदते हैं उन्हें 40 प्रतिशत का हाई जीएसटी रेट भरना पड़ सकता है.

क्या है जीएसटी का नियम 

भारत सरकार ने 2017 में वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 लेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ जीएसटी लगाना शुरू किया था जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता था. हालांकि जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसके हिसाब से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त करके और केवल दो स्टैंडर्ड रेट ही जारी रखे जाएंगे. एसेंशियल गुड्ज पर 5 प्रतिशत और स्टैंडर्ड गुड्ज़ पर 18 प्रतिशत, जबकि प्रीमियम कारों और मोटरसाइकिलों जैसी गैरजरूरी गुड्ज़ पर और लग्जरी आइटम्स पर 40 प्रतिशत GST भरना पड़ सकता है. 

जीएसटी 2.0 कैसे डालेगा ग्राहकों पर असर 

नए प्रस्तावित की गए GST स्ट्रक्चर की मानें तो इसमें ग्राहकों को सिर्फ उन ही बाइक्स को खरीदने पर राहत मिलेगी जो 350 सीसी से कम क्षमता की हैं. इससे अधिक क्षमता की बाइक्स पर बाइक ग्राहकों को 40 प्रतिशत का GST चुकाना पड़ेगा जिसके बाद ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. कुल मिलाकर इस नए टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करवाकर सरकार कहीं नया कहीं ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप बाइक्स को लेकर अपने शौक पूरे करना चाहते हैं तो आपको उस शौक के लिए जेब ढीली करनी ही पड़ेगी.अगर ये नया स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होता है तो आपको अब सरकार को स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. वहीं कम क्षमता की बाइक्स के लिए ग्राहकों को कम खर्च करना पड़ेगा. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

GST on Bikes

