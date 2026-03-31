मिडिल क्लास के लिए बेस्ट हैं 1 लाख से सस्ती ये 4 बाइक्स, बार-बार नहीं भरवाना पड़ता है पेट्रोल

Best Bikes Under 1 Lakh Rupees: भारत में मिडिल क्लास की जरूरतों के लिए काफी सारे बाइक ऑप्शन मौजूद हैं जो ना सिर्फ अच्छा माइलेज ऑफर करती हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस का खर्च भी काफी कम है. आपको बता दें कि ऐसी बाइक्स हमेशा ट्रेंड में रहती हैं.

अगर आप भी कम्यूटर कैटेगरी की ऐसी ही एक बाइक खरीदना चाहते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह हो साथ ही साथ इसकी कीमत 1 लाख रुपये से भी कम हो तो आज हम आपके लिए ऐसी ही जोरदार बाइक्स के ऑप्शन लेकर आए हैं जो आपके काफी पैसे बचाएंगी.

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Hero Glamour X

सबसे पहले अमन की नजर गई हीरो ग्लैमर एक्स पर. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 82,970 से शुरू होती है. आपको इसका 125cc वाला दमदार इंजन और 65 kmpl का शानदार माइलेज काफी पसंद आया. यह बाइक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोज ऑफिस जाते हैं और स्टाइलिश लुक के साथ-साथ फ्यूल की बचत भी चाहते हैं. इसमें 105 kmph की टॉप स्पीड और हाईटेक फीचर्स इसे एक परफेक्ट सिटी कम्यूटर बनाते हैं.

Bajaj Pulsar N125

अमन के मन में पल्सर का क्रेज हमेशा से था. बजाज पल्सर N125 की कीमत 91,690 से 93,160 के बीच है. इसका स्पोर्टी डिजाइन और 125cc इंजन इसे कॉलेज जाने वाले युवाओं और नए राइडर्स के बीच लोकप्रिय बनाता है. 60 kmpl के माइलेज के साथ यह बाइक परफॉर्मेंस और बचत का एक बेहतरीन बैलेंस पेश करती है. अमन के लिए यह एक ऐसा ऑप्शन था जो उसे एक 'स्पोर्ट्स बाइक' वाली फीलिंग दे रहा था.

TVS Raider

जब बात हाईटेक फीचर्स की आई, तो अमन ने TVS रेडर को लिस्ट में शामिल किया. लगभग 82,000 की शुरुआती कीमत वाली यह बाइक अपने सेगमेंट की सबसे 'टेक-सवी' बाइक मानी जाती है. इसमें 56.7 kmpl का माइलेज और 99 kmph की रफ्तार मिलती है. इसके डिजिटल क्लस्टर और शार्प डिजाइन ने आप को काफी प्रभावित किया. जो लोग बजट में रहते हुए प्रीमियम फीचर्स और स्पोर्टी लुक चाहते हैं, उनके लिए रेडर एक लाजवाब ऑप्शन है.

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Bajaj CT 110X

अमन ने अपनी लिस्ट में सबसे किफायती और मजबूत ऑप्शन के रूप में बजाज CT 110X को रखा. सिर्फ 67,280 की कीमत वाली यह बाइक अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है. यदि किसी का काम भारी सामान ढोना या खराब रास्तों पर चलना है, तो यह बाइक सबसे सटीक बैठती है.