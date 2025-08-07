नई नौकरी वालों के लिए बेस्ट हैं 1 लाख से सस्ती ये बाइक्स, देती हैं बंपर माइलेज
Advertisement
trendingNow12870933
Hindi Newsऑटोमोबाइल

नई नौकरी वालों के लिए बेस्ट हैं 1 लाख से सस्ती ये बाइक्स, देती हैं बंपर माइलेज

Bikes Under 1 Lakh: ये भारत की सबसे किफायती बाइक्स हैं जिन्हें 1 लाख से कम बजट वाले लोग बड़े आराम से खरीद सकते हैं और इनमें अच्छा माइलेज भी मिल जाता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई नौकरी वालों के लिए बेस्ट हैं 1 लाख से सस्ती ये बाइक्स, देती हैं बंपर माइलेज

Bikes Under 1 Lakh: अगर आपने हाल फिलहाल में ही एक नई नौकरी जॉइन की है और आप रोज समय से ऑफिस जाने के लिए एक किफायती और मजबूत बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती बाइक्स लेकर ये हैं जिन्हें आप 1 लाख से कम कीमत में खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: ZELO Electric ने उतारा Knight+ इलेक्ट्रिक स्कूटर, 59,990 रुपये में खरीद सकते हैं ग्राहक

Hero Splendor Plus कीमत: ₹76,356 - ₹77,496  

ये बाइक दशकों से भारतीय मार्केट पर राज कर रही है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. इस बाइक में ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है जो, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक तकरीबन 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है.

Hero HF Deluxe  कीमत: ₹66,900 - ₹70,000  

भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी अच्छा-खासा क्रेज है. इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है और ग्रामीण इलाकों में लोग इसे जमकर खरीदना पसंद करते हैं. इसे चलाना बेहद ही आसान है और ये काफी हल्की भी है. 

Bajaj Platina 100  कीमत: ₹68,000 - ₹75,000  

प्लेटिना बजाज की सबसे सस्ती बाइक है जसमें 102cc का इंजन मिलता है जो 7.9 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको एक मजबूत डिजाइन और बेहतरीन कम्फर्ट भी मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: महज 1.61 लाख में मिल रही Bajaj की ये 220 सीसी स्पोर्ट्स बाइक, 18 साल से खत्म नहीं हुआ जलवा

TVS Sport  कीमत: ₹67,000 - ₹71,000  

अगर आप अच्छे माइलेज के साथ एक किफायती बाइक खरीदना चाहते हैं तो इस बाइक को चुनना आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. इस बाइक में ग्राहकों को 109.7cc का दमदार इंजन मिल जाता है जो 8.18 bhp की पावर के साथ 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का दमदार माइलेज मिल जाता है. ये एक टिकाऊ बाइक है जिसे कम बजट में खरीदा जा सकता है. 

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Gen Z Generation

Trending news

इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोट डालने की बताई बात
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोट डालने की बताई बात
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
;