नई नौकरी वालों के लिए बेस्ट हैं 1 लाख से सस्ती ये बाइक्स, देती हैं बंपर माइलेज

Bikes Under 1 Lakh: अगर आपने हाल फिलहाल में ही एक नई नौकरी जॉइन की है और आप रोज समय से ऑफिस जाने के लिए एक किफायती और मजबूत बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती बाइक्स लेकर ये हैं जिन्हें आप 1 लाख से कम कीमत में खरीद सकते हैं.

Hero Splendor Plus कीमत: ₹76,356 - ₹77,496

ये बाइक दशकों से भारतीय मार्केट पर राज कर रही है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है. इस बाइक में ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है जो, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक तकरीबन 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है.

Hero HF Deluxe कीमत: ₹66,900 - ₹70,000

भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी अच्छा-खासा क्रेज है. इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है और ग्रामीण इलाकों में लोग इसे जमकर खरीदना पसंद करते हैं. इसे चलाना बेहद ही आसान है और ये काफी हल्की भी है.

Bajaj Platina 100 कीमत: ₹68,000 - ₹75,000

प्लेटिना बजाज की सबसे सस्ती बाइक है जसमें 102cc का इंजन मिलता है जो 7.9 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का माइलेज मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको एक मजबूत डिजाइन और बेहतरीन कम्फर्ट भी मिल जाता है.

TVS Sport कीमत: ₹67,000 - ₹71,000

अगर आप अच्छे माइलेज के साथ एक किफायती बाइक खरीदना चाहते हैं तो इस बाइक को चुनना आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. इस बाइक में ग्राहकों को 109.7cc का दमदार इंजन मिल जाता है जो 8.18 bhp की पावर के साथ 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का दमदार माइलेज मिल जाता है. ये एक टिकाऊ बाइक है जिसे कम बजट में खरीदा जा सकता है.