लाल किले के पास इस कार पार्किंग में हुआ भयानक धमाका! जानें कितनी गाड़ियां चपेट में

Delhi Blast: सोमवार शाम को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 1) के पास एक कार में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस घटना से उच्च-सुरक्षा वाले क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की.

दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, शाम करीब 6:55 बजे धमाके की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद सात दमकल गाड़ियां और 15 कैट (CAT) एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं. आग पास के अन्य वाहनों में भी फैल गई, जिनमें से पाँच से छह गाड़ियाँ पूरी तरह जल गईं, इससे पहले कि दमकलकर्मी आग पर काबू पा पाते.

लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका: घटना और प्रतिक्रिया

स्थान: लाल क़िला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर-1 के निकट.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक कारण: एक खड़ी कार में विस्फोट हुआ

प्रभाव: विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिससे पार्किंग में खड़ी कई अन्य गाड़ियाँ (वाहन) जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं.

तत्काल प्रतिक्रिया:

फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुँची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी है.

जांच: पुलिस द्वारा धमाके के सटीक कारणों की गहन जाँच की जा रही है. साक्ष्य जुटाने के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.