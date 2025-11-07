किन गाड़ियों को दी जाती है Blue Number Plate ? 99% लोग आज तक नहीं जान पाए

Blue Number Plate: आपने भारतीय सड़कों पर गाड़ियों के ऊपर कई रंगों की नंबर प्लेट देखी होगी, इनमें सबसे नॉर्मल सफेद और काले रंग की नंबर प्लेट होती है जो आम लोगों के लिए होती है, पीले और काले रंग की नंबर प्लेट होती है जो कमर्शियल वाहनों को दी जाती है, साथ ही हरे रंग की नंबर प्लेट होती है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जाती है. इन नंबर प्लेट्स के अलावा एक नीले रंग की नंबर प्लेट भी होती है जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा. हालांकि ये नीली नंबर प्लेट किन गाड़ियों को एलॉट होती है, इस बारे में 99 परसेंट लोगों को जानकारी नहीं होती है. ऐसे में हम आज इस यूनीक नंबर प्लेट के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं.

नीली नंबर प्लेट की खासियतें:

किसे एलॉट होती है?

नीले रंग की नंबर प्लेट विदेशी दूतावासों (Embassies) या राजनयिक वाहनों को दी जाती है. ये भारत में स्थित उन वाहनों पर लगाई जाती है जो राजनयिकों, काउंसलर स्टाफ, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं.

संख्या और कोडिंग का फॉर्मैट:

नीली नंबर प्लेट पर सफेद अक्षरों और अंकों का उपयोग किया जाता है.

इस पर एक विशेष कोड लिखा होता है:

नंबर प्लेट की शुरुआत में एक यूनिक कोड होता है, जो उस देश या संगठन को दर्शाता है जिसका वाहन है.

इसके बाद एक रैंक कोड होता है, जो वाहन के मालिक की राजनयिक रैंक को दर्शाता है.

टैक्स और कानूनी लाभ:

ये वाहन सामान्य भारतीय टैक्स नियमों से छूट प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक समझौतों के तहत आते हैं.

सुरक्षा और विशेषाधिकार:

राजनयिक वाहनों को विशेष सुरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाते हैं.

भारतीय ट्रैफिक नियमों में भी इन्हें विशेष रियायत दी जाती है.

इस्तेमाल के उदाहरण:

नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आमतौर पर दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में देखी जाती हैं, क्योंकि यहीं अधिकतर दूतावास स्थित होते हैं.

उदाहरण के लिए, अमेरिकी दूतावास, ब्रिटिश हाई कमीशन, या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के वाहन.

अन्य खासियतें:

सफेद नंबर प्लेट: निजी वाहनों के लिए.

पीली नंबर प्लेट: व्यावसायिक वाहनों (टैक्सी आदि) के लिए.

काली नंबर प्लेट: सेल्फ-ड्राइव या वाणिज्यिक वाहन किराए पर लेने के लिए.

हरे रंग की नंबर प्लेट: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए.

लाल नंबर प्लेट: अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए.