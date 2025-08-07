BMW 2 Series Gran Coupe: धांसू एंट्री! भारत में लॉन्च हुई BMW की सबसे स्टाइलिश लग्जरी सेडान, फीचर्स और कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश

BMW 2 Series Gran Coupe 2025: 2025 में बीएमडब्ल्यू ने 2 सीरीज ग्रैन कूपे मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है, इसके लुक की बात करे तो ये देखने में दमदार और एग्रेसिव लगाता है, इसके डिजाइन की शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और बोनट पर उभरी हुई लाइन्स इसे दमदार लुक देने का काम करती है, इस कार के पीछे हॉरिजॉन्टल LED टेललाइट्स दी गई हैं जो इसकी लुक को और अच्छा बनाने का काम करता है.

इंजन और स्पीड

इस कार की इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसकी टेक्नोलॉजी माइल्ड-हाइब्रिड से लैस है साथ ही इसका इंजन 154 बीएचपी की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, और अगर इसमें लगे इलेक्ट्रिक मोटर की एक्सीलरेशन की बात करें तो 20 बीएचपी की अतिरिक्त पावर भी देती है, इस कार को 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 8.6 सेकंड लगते हैं, जो इस कार को प्रीमियम कार के साथ-साथ इस कार को फास्ट कार भी बनाती है

फीचर्स

2025 में बीएमडब्ल्यू ने 2 सीरीज ग्रैन कूपे मॉडल के इंटीरियर की बात करें तो इसको पुरी तरीके से मॉर्डन टच दिया गया है, अगर इसके डिस्प्ले बात करे तो इसमें नया कर्व्ड डिस्प्ले का सेटअप दिया गया है, जिसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑल-डिजिटल ड्राइवर दोनों ही बीएमडब्ल्यू के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, साथ ही इसमें वायरलेस एंड्राइड ऑटो,डिजिटल की, केबिन प्री कूलिंग, पार्क असिस्‍ट, एबीएस, ब्रेक असिस्ट,360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, वायरलेस चार्जर, ऑटो पार्क असिस्‍ट, जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं इसी कारण ये एक लग्जरी कार है, क्योंकि इस कार के फीचर्स कमाल के हैं

कीमत

इस तगड़े कार की प्राइस की बात करें तो BMW ने भारत में अपनी नई 2025 BMW 2 Series Gran Coupe की कीमत करीब 47 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये की शुरुआती कीमत रखी गई है, जो इसके बेस 218 M Sport वेरिएंट का का प्राइस है, और साथ ही इसके 218 M Sport Pro वेरिएंट की बात करें तो इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपये रखी गई है, जो इस कार को लग्जरी कारों में से एक बनाती है.