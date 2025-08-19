BMW 3 Series LWB 50 Jahre एडिशन मार्केट में लॉन्च, जानें किन खूबियों से है लैस

BMW 3 Series LWB 50 Jahre Edition: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 3-सीरीज़ के ग्लोबली 50 साल पूरे होने के मौके पर 3-सीरीज़ के लंबे व्हीलबेस और स्पोर्टियर M340i के नए स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं. 50 Jahre एडिशन के नाम से लॉन्च हुए इस स्पेशल एडिशन बीएमडब्ल्यू 330Li M स्पोर्ट की कीमत 64 लाख रुपये है, जबकि M340i 50 जहरे एडिशन की कीमत 76.90 लाख रुपये है, दोनों की भारत में एक्स-शोरूम कीमत है. दोनों मॉडल केवल 50 यूनिट तक सीमित हैं.

330Li M स्पोर्ट 50 जहरे एडिशन की कीमत इसके रेगुलर 330Li वेरिएंट से 1.40 लाख रुपये ज़्यादा है, जबकि M340i 50 जहरे एडिशन की कीमत रेगुलर कार से 1 लाख रुपये ज़्यादा है. 'जहरे' एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ 'साल' होता है, और बीएमडब्ल्यू ने 2022 में अपने एम परफॉर्मेंस डिवीजन के 50 साल पूरे होने पर कई स्पेशल एडिशन के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया है.

330Li एम स्पोर्ट 50 जहरे एडिशन में किडनी ग्रिल, विंडो सराउंड, रियर डिफ्यूज़र और टेलपाइप के लिए ग्लॉस-ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है; बी-पिलर पर '1/50' बैजिंग भी है, जो इसे एक स्पेशल वेरिएंट बनाती है. अंदर की तरफ, इसमें कार्बन फाइबर इंटीरियर ट्रिम के साथ हेड-अप डिस्प्ले और 3D ऑगमेंटेड नेविगेशन दिया गया है.

330Li M Sport 50 Jahre एडिशन तीन मेटैलिक एक्सटीरियर फिनिश में उपलब्ध है - मिनरल व्हाइट, स्काईस्क्रेपर ग्रे और M कार्बन ब्लैक, जबकि अंदर की लेदर अपहोल्स्ट्री वर्नास्का कॉन्यैक और ब्लैक कलर में उपलब्ध है.

इस स्पेशल एडिशन 330Li M Sport में रेगुलर 258hp/400Nm, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है। 3 Series LWB में एक डीज़ल इंजन भी मिलता है, लेकिन उसमें 50 Jahre एडिशन वाला विकल्प नहीं है.

330Li की तरह, M340i में भी B-पिलर पर '1/50' बैजिंग है, और आगे और पीछे, साथ ही हबकैप पर भी विशेष '50 Jahre' प्रतीक चिन्ह हैं. इसके अलावा, फेंडर पर M बैज और टेलगेट पर M340i बैज ग्लॉस ब्लैक कलर में हैं, और ग्राहकों को M परफॉर्मेंस की-फ़ॉब भी मिलता है. M340i 50 Jahre एडिशन में 3.0-लीटर, इनलाइन छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 374 हॉर्सपावर और 500 एनएम टॉर्क पैदा करता है.