BMW 5 Series LWB को मिला बड़ा अपडेट, जानें अब किन खासियतों से होगी लैस

BMW 5 Series LWB: बीएमडब्ल्यू ने भारतीय बाज़ार में 5 सीरीज़ LWB (लॉन्ग व्हीलबेस) मॉडल को अपडेट कर दिया है. इस वर्जन में नए फीचर्स शामिल किए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमत ₹73.35 लाख (एक्स-शोरूम) ही बनी रहेगी. यह सेडान 3 सीरीज़ और 7 सीरीज़ के बीच अपनी जगह बनाती है और बाज़ार में ऑडी A6 और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास जैसे मॉडलों को टक्कर देती है.

अपडेटेड फीचर्स

पैरामा (Panorama Glassroof Sky Lounge): 5 सीरीज़ LWB में अब पैरामा ग्लास रूफ स्काई लाउंज दिया गया है, जिसमें शीशे पर एक प्रिंटेड डिज़ाइन है, साथ ही इसमें विभिन्न रंग प्रभाव पैदा करने के लिए इंटीग्रेटेड एलईडी लाइट्स लगी हैं. ये लाइट्स कार की एम्बिएंट लाइटिंग सेटिंग्स के साथ तालमेल बिठाती हैं, ड्राइविंग मोड्स के अनुसार एडजस्ट हो सकती हैं, और दिन के उजाले में भी दिखाई देती हैं. यह रूफ केबिन में आने वाली प्राकृतिक रोशनी को बढ़ाती है, जिससे इंटीरियर अधिक विशाल महसूस होता है.

ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस (Driving Assistant Plus): 5 सीरीज़ LWB को अब ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस सिस्टम से लैस किया गया है. इस सिस्टम में लेन-चेंज अलर्ट, फ्रंट-कोलिजन वार्निंग, रियर-कोलिजन वार्निंग और क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट शामिल हैं. इसके अलावा यह स्टॉप एंड गो फंक्शनैलिटी के साथ एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर करता है, जिससे यह सामने वाले वाहन से एक निर्धारित गति और दूरी बनाए रख सकता है. यह स्थिर (stationary) वाहनों को पहचान सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कार को रोक सकता है. इन सभी फीचर्स को स्टीयरिंग व्हील पर लगे बटनों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

कार में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरक़रार रखा गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और रियर-व्हील ड्राइव के साथ आता है.

यह इंजन 258 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे स्टेपट्रॉनिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

यह सेडान 250 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है और महज़ 6.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है.

माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम 8.5 kW (11 hp) की पावर और 25 Nm का टॉर्क प्रदान कर सकता है.

केबिन और अन्य खासियतें

इंटीरियर में, केबिन को प्रीमियम डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री मिलती है, जिसमें हाई क्वालिटी वाले वीगन मटीरियल से बनी एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें हैं. इसके अलावा डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइटिंग और एक इंटरेक्शन बार के साथ वुडन फिनिश है. सेंटर कंसोल में ग्लास फिनिश है और प्रीमियम अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई कंट्रोल दिए गए हैं.

अन्य फीचर्स में 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, लंबे व्हीलबेस के कारण बेहतर पिछली सीट लेगरूम, डुअल-स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बीएमडब्ल्यू लाइव कॉकपिट प्लस, डिजिटल की प्लस, कनेक्टेड ड्राइव, आगे और पीछे दोनों यात्रियों के लिए वायरलेस चार्जिंग, एक 18-स्पीकर 655-वॉट बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम, और लंबी यात्राओं पर अतिरिक्त लक्ज़री और आराम के लिए सामने की हवादार सीटें (फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स) शामिल हैं.