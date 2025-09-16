BMW Accident: कितने साल की होगी महिला आरोपी को जेल? जानिए क्या कहता है प्रावधान
Delhi BMW Case: तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को टक्कर मार दी. इस हादसे में नवजोत सिंह (52 वर्ष) की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी घायल हो गईं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:26 PM IST
Delhi BMW Case: दिल्ली में 14 सितंबर 2025 को एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. दरअसल एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को टक्कर मार दी. इस हादसे में नवजोत सिंह (52 वर्ष) की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी घायल हो गईं. बता दें कि मृतक नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव थे. इस हादसे में कार चला रही महिला गगनप्रीत को दोषी बनाया गया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि गगनप्रीत को क्या सजा होगी. 

क्या कहता है कानून

दिल्ली में हुए इस दर्दनाक BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत पर क्या कार्रवाई होगी ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है. ऐसे में जानना जरूरी है कि कानून क्या कहता है. बता दें कि ऐसे मामलों में धारा 281 लगाई जा सकती है जिसका मतलब है कि, अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो इस कानून में आपको सजा देने का प्रावधान है. इस कानून में 7 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है. इस धारा में न्यूनतम सजा तय नहीं है. हालांकि आपकी गलती ज्यादा होने पर इस धारा में सजा को बढ़ाया जा सकता है. 

इस हादसे में जो अगली सजा का जिक्र आता है वो धारा 125B, जिसमें अगर ये पाया जाता है कि आप किसी की जान खतरे में डाल रहे हैं या आपकी किसी बड़ी लापरवाही की वजह से किसी की जान खतरे में आ रही है तो ये धारा आपके ऊपर लगाई जा सकती है. इस धारा में 3 महीने से 6 महीने तक की जेल हो सकती है. अगर हादसे में गंभीर चोट आती है तो सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है. ये धारा तब लागू की जाती है जब हादसे में किसी की जान ना गई हो लेकिन शख्स को गंभीर चोट आई हों. 

 

 

 

 

 

