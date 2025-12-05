Advertisement
BMW F 450 GS: एडवेंचर बाइक का 'जर्मन बादशाह' जनवरी में करेगा धमाकेदार एंट्री! क्या Royal Enfield और KTM की बढ़ी टेंशन

BMW F 450 GS: BMW F 450 GS का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसे 100 से अधिक वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाएगा. यह बाइक G 310 GS की जगह लेगी, जिसे BMW Motorrad और TVS Motor Company की साझेदारी के तहत बनाई गई थी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:56 PM IST
BMW F 450 GS: BMW Motorrad ने हाल ही में EICMA 2025 में अपनी बहुप्रतीक्षित मिडिल-वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल, F 450 GS को पूरी शान के साथ दुनिया के सामने पेश किया. यह मोटरसाइकिल न केवल वैश्विक बाजार में, बल्कि भारतीय बाजार में भी सबसे अधिक इंतजार किए जाने वाले मॉडलों में से एक है. हालांकि पहले खबरें थीं कि यह मशीन दिसंबर 2025 में IBW (इंडिया बाइक वीक) में लॉन्च होगी, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग की तारीख टल गई है. अब यह उम्मीद की जा रही है कि BMW F 450 GS भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च की जाएगी.

F 450 GS में क्या है ख़ास?
BMW F 450 GS का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसे 100 से अधिक वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाएगा. यह बाइक G 310 GS की जगह लेगी, जिसे BMW Motorrad और TVS Motor Company की साझेदारी के तहत बनाई गई थी. उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए, डीलरशिप्स ने पहले ही इस मशीन की अनौपचारिक बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. यह शुरुआती खरीदारों को डिलीवरी के मामले में लाभ दे सकता है. लॉन्च होने पर, यह रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (Royal Enfield Himalayan 450), KTM 390 एडवेंचर, और होंडा NX500 जैसे मॉडलों को कड़ी टक्कर देगी.

इंजन और टेक्नोलॉजी में क्या है नया?
BMW की एडवेंचर मोटरसाइकिल लाइनअप में F 450 GS एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में काम करेगी. इसमें 420cc का ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो मौजूदा बाजार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है. यह इंजन 8,750 rpm पर 48 hp की शक्ति और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो इस क्लास की बाइक के लिए मानक है. सबसे खास बात यह है कि इसमें 'ईज़ी राइड क्लच' (Easy Ride Clutch) तकनीक दी गई है, जो राइडर को क्लच का उपयोग किए बिना बाइक चलाने की सुविधा देती है. यह होंडा की ई-क्लच (E-Clutch) जैसी ही तकनीक है.

फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कितने आधुनिक हैं?
इस श्रेणी की बाइक के लिए, F 450 GS में इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स की एक लंबी सूची है. इसमें 6.5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले, हीटेड ग्रिप्स, चार राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विच-सक्षम डुअल-चैनल ABS जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. वैश्विक स्तर पर यह बाइक चार वेरिएंट्स - बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और ट्रॉफी में उपलब्ध होगी, जिनमें अलग-अलग स्तर के फीचर्स और उपकरण होंगे. हालांकि, यह देखना बाकी है कि BMW Motorrad India हमारे बाजार के लिए इन वेरिएंट्स को कैसे व्यवस्थित करती है.

इसकी टक्कर किससे है और कीमत क्या हो सकती है?
लॉन्च के बाद F 450 GS का सीधा मुकाबला Royal Enfield Himalayan 450 (₹3.06 लाख), KTM 390 Adventure (₹3.95 लाख), और Honda NX500 (₹6.33 लाख) से होगा. हालांकि BMW की कीमत सबसे अधिक होने की संभावना है, लेकिन यह अपने प्रीमियम ब्रांड वैल्यू, उन्नत फीचर्स और शक्तिशाली इंजन के दम पर बाजार में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी.

