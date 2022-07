BMW G 310 RR: आम बाइक की कीमत में लॉन्च हुई बीएमडब्लू की ये धांसू बाइक, दमदार इंजन और स्टाइलिश डिजाइन से है लैस

BMW G 310 RR Launched in India and it's price is very affordable: भारत में जब भी BMW की किसी भी बाइक का जिक्र होता है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसकी कीमत काफी कम होगी, जो कि काफी हद तक सही भी है. हालांकि अब भारत में लॉन्च हुई BMW G 310 RR स्पोर्ट्स बाइक ने भारतीयों की ये धारणा बदल कर रख दी है और इसके पीछे वजह है इसकी किफायती कीमत जो किसी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल जितनी ही है. आपको बता दें इस बाइक को 2.85 लाख रुपये (एक्स शोरूम) कीमत में लॉन्च किया गया है.

बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआर को टीवीएस अपाचे आरआर वाले प्लैटफॉर्म तैयार किया गया है और दोनों के डिजाइन और खासियतों में काफी समानताएं भी हैं, हालांकि इनमें आपको कई सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे. अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं या इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में और ज्यादा डीटेल्स देने जा रहे हैं.

इंजन और पावर

BMW G 310 RR में 312.12 सीसी का वॉटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर, 4 वॉल्व इंजन दिया गया है जो 34 पीएस की मैक्सिमम पावर और 27.3 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये ट्रैक और स्पोर्ट मोड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तो वहीं रेन और अर्बन मोड में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड ऑफर करती है.

स्पेसिफिकेशन्स

बाइक में सिंगल फ्रंट डिस्क ब्रेक लगा है. इसमें ऑल एलईडी लाइटिंग, रियर प्री-लोड अडजस्टेबल सस्पेंशन, अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन, रेडियल फ्रंट ब्रेक कैलिपर के साथ बड़ा डिस्प्ले मिलता है. आप बाइक को ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और कई जरूरी जानकारियां बाइक के डिस्प्ले पर देख सकते हैं.

भारत में BMW की इस नई बाइक को उतारने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय ग्राहकों तक कंपनी अपनी पहुंच बनाना चाहती है. ऐसे में किफायती कीमत में भारतीय ग्राहकों तक बाइक पहुंचाना ही सबसे अच्छा तरीका है. इस बाइक को भारतीय रोड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिसे तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

