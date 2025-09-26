Advertisement
trendingNow12937478
Hindi Newsऑटोमोबाइल

BMW ने उतारा G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, कीमत है 3 लाख रुपये

BMW G 310 RR: इस लिमिटेड-एडिशन G 310 RR की सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन और एक्सक्लूसिव पहचान है. यह दो ख़ास रंग स्कीम में उपलब्ध है, जिनमें सफ़ेद और काले रंग के साथ लाल और नीले रंग के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMW ने उतारा G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, कीमत है 3 लाख रुपये

BMW G 310 RR: BMW Motorrad ने भारतीय बाज़ार में अपनी सबसे स्पोर्टी बाइक G 310 RR का एक बेहद ख़ास और सीमित संस्करण (Limited Edition) लॉन्च किया है, जिसने सुपरबाइक प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है. यह सिर्फ एक नई रंग योजना नहीं है, बल्कि यह बाइक अपने अंदर BMW की फ्लैगशिप सुपरबाइक S 1000 RR की झलक समेटे हुए है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.99 लाख रखी गई है.

इस 'एक्सक्लूसिव' बाइक में ऐसा क्या ख़ास है जो इसे बाकियों से अलग करता है?
इस लिमिटेड-एडिशन G 310 RR की सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन और एक्सक्लूसिव पहचान है. यह दो ख़ास रंग स्कीम में उपलब्ध है, जिनमें सफ़ेद और काले रंग के साथ लाल और नीले रंग के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. यह रंग योजना सीधे इसकी बड़ी और दमदार बहन S 1000 RR से प्रेरित है, जो इसे सड़कों पर एक प्रीमियम और रेसिंग लुक देती है. इसकी एक्सक्लूसिविटी का सबसे बड़ा प्रमाण '1/310' बैजिंग है, जो साफ तौर पर बताता है कि यह केवल 310 यूनिट्स में से एक है, यानी यह बाइक बहुत सीमित संख्या में ही उपलब्ध होगी.

यांत्रिक रूप से, यह लिमिटेड-एडिशन बाइक स्टैंडर्ड मॉडल के समान ही है. इसमें वही भरोसेमंद 312.2cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 34 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सस्पेंशन के लिए इसमें अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क और रियर में मोनोशॉक दिया गया है. सुरक्षा के लिए, ब्रेकिंग का जिम्मा दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS संभालता है. फीचर्स के मामले में भी यह बाइक LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. यह विशेष संस्करण उन ग्राहकों के लिए एक शानदार मौका है जो एक ख़ास और सीमित एडिशन वाली BMW बाइक के मालिक बनना चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

BMW G 310 RR

Trending news

ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
;