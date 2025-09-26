BMW ने उतारा G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, कीमत है 3 लाख रुपये

BMW G 310 RR: BMW Motorrad ने भारतीय बाज़ार में अपनी सबसे स्पोर्टी बाइक G 310 RR का एक बेहद ख़ास और सीमित संस्करण (Limited Edition) लॉन्च किया है, जिसने सुपरबाइक प्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है. यह सिर्फ एक नई रंग योजना नहीं है, बल्कि यह बाइक अपने अंदर BMW की फ्लैगशिप सुपरबाइक S 1000 RR की झलक समेटे हुए है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.99 लाख रखी गई है.

इस 'एक्सक्लूसिव' बाइक में ऐसा क्या ख़ास है जो इसे बाकियों से अलग करता है?

इस लिमिटेड-एडिशन G 310 RR की सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन और एक्सक्लूसिव पहचान है. यह दो ख़ास रंग स्कीम में उपलब्ध है, जिनमें सफ़ेद और काले रंग के साथ लाल और नीले रंग के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. यह रंग योजना सीधे इसकी बड़ी और दमदार बहन S 1000 RR से प्रेरित है, जो इसे सड़कों पर एक प्रीमियम और रेसिंग लुक देती है. इसकी एक्सक्लूसिविटी का सबसे बड़ा प्रमाण '1/310' बैजिंग है, जो साफ तौर पर बताता है कि यह केवल 310 यूनिट्स में से एक है, यानी यह बाइक बहुत सीमित संख्या में ही उपलब्ध होगी.

यांत्रिक रूप से, यह लिमिटेड-एडिशन बाइक स्टैंडर्ड मॉडल के समान ही है. इसमें वही भरोसेमंद 312.2cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 34 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

सस्पेंशन के लिए इसमें अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क और रियर में मोनोशॉक दिया गया है. सुरक्षा के लिए, ब्रेकिंग का जिम्मा दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS संभालता है. फीचर्स के मामले में भी यह बाइक LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. यह विशेष संस्करण उन ग्राहकों के लिए एक शानदार मौका है जो एक ख़ास और सीमित एडिशन वाली BMW बाइक के मालिक बनना चाहते हैं.