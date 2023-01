BMW 7 Series and i7 Launch: BMW इंडिया ने देश में नई 7 सीरीज और पहली i7 इलेक्ट्रिक सेडान लॉन्च कर दी है. जहां BMW 7 Series की कीमत 1.70 करोड़ रुपये से शुरू होती है, वहीं BMW i7 की कीमत 1.95 करोड़ रुपये है. कंपनी ने इनकी बुकिंग भी आज से शुरू कर दी है. सातवीं जेनरेशन बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज में मौजूदा मॉडल की तुलना में डिजाइन में बड़ा बदलाव देखा गया है. इसमें नई किडनी ग्रिल और स्प्लिट एलईडी हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और रैपअराउंड LED टेललाइट्स दी गई हैं. दोनों ही मॉडल बढ़िया रोड प्रजेंस और बोल्ड लुक के साथ आते हैं. इनमें 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं.

ऐसा है इंटीरियर

इन दोनों कारों में डुअल स्क्रीन सेट-अप के साथ लाइव कॉकपिट प्लस मिलता है. इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट दिया गया है. इसमें डैशबोर्ड पर वेंटिलेशन और क्लाइमेट कंट्रोल फ़ंक्शंस के लिए टच-कैपेसिटिव कंट्रोल के साथ एक इंटरेक्शन बार दिया गया है. 7 सीरीज़ में बेहतरीन लक्ज़री के साथ शानदार रियर सीट एक्सपीरियंस मिलता है.

सिनेमा हॉल जैसा डिस्प्ले

इसमें पीछे की सीटों पर आपको सिनेमा हॉल जैसा अनुभव मिल सकता है. इसके लिए कार में अमेज़न फायर टीवी बिल्ट-इन के साथ 31.3-इंच 8K थिएटर स्क्रीन लगाने का ऑप्शन है. यह डिस्प्ले आगे और पीछे की सीटों के बीच रूफ से नीचे की ओर फ़्लिप करती है. पीछे के दरवाजों में 5.5-इंच टचस्क्रीन कंट्रोल पैनल भी इंटीग्रेटेड है.

BMW India launched New 7 Series and i7 electric sedan

- 31.3 inch 8K display for Rear Seat

- 14.9inch Curved Display for Front

- 31.3 inch 8K display for Rear Seat
- 14.9inch Curved Display for Front
- Panaroma glass roof Sky Lounge

