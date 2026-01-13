Advertisement
BMW इंडिया का मेगा प्लान: 2026 में लॉन्च होंगी 6 बिल्कुल नई कारें और 21 अपडेटेड मॉडल

BMW इंडिया का मेगा प्लान: 2026 में लॉन्च होंगी 6 बिल्कुल नई कारें और 21 अपडेटेड मॉडल

BMW Upcoming Cars: BMW की इस साल की रणनीति में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का दबदबा रहने वाला है. 10 नए लॉन्च में से 3 पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) कारें होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें iX फेसलिफ्ट और i5 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) के जून तक आने की संभावना है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:59 PM IST
BMW इंडिया का मेगा प्लान: 2026 में लॉन्च होंगी 6 बिल्कुल नई कारें और 21 अपडेटेड मॉडल

BMW Upcoming Cars: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ग्रुप इंडिया ने साल 2026 के लिए अपने आक्रामक विस्तार की योजना का खुलासा किया है. कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार के अनुसार, इस साल BMW भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए 10 नए उत्पाद पेश करेगी. इनमें 6 बिल्कुल नए मॉडल शामिल होंगे जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, जबकि 4 बड़े बदलावों (फेसलिफ्ट) के साथ आएंगे. इसके अलावा, कंपनी पोर्टफोलियो को फ्रेश रखने के लिए 17 अन्य प्रोडक्ट एन्हांसमेंट भी करेगी.

1. 2026 का 'लॉन्च कैलेंडर' और ईवी पर जोर
BMW की इस साल की रणनीति में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का दबदबा रहने वाला है. 10 नए लॉन्च में से 3 पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) कारें होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें iX फेसलिफ्ट और i5 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) के जून तक आने की संभावना है. BMW अपनी इस आक्रामक लॉन्चिंग के जरिए न केवल ग्राहकों को नए विकल्प देना चाहती है, बल्कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है.

2. बिक्री में रिकॉर्ड उछाल और 'मर्सिडीज' से मुकाबला
साल 2025 BMW के लिए ऐतिहासिक रहा है. कपनी ने अब तक की अपनी सबसे अधिक बिक्री दर्ज करते हुए 17,271 यूनिट्स बेचीं, जो 2024 के मुकाबले 15% से अधिक की वृद्धि है. दिलचस्प बात यह है कि BMW ने मार्केट लीडर मर्सिडीज-बेंज के साथ अपना अंतर काफी कम कर लिया है. पहले जहां दोनों के बीच 2,500 यूनिट्स का फासला था, वह अब घटकर मात्र 1,000 यूनिट्स रह गया है, जिससे लग्जरी कार बाजार में जंग और तेज हो गई है.

3. इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती हिस्सेदारी
BMW की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है. 2025 में BMW की कुल सेल्स में 21% हिस्सा EVs का था, जो साल की आखिरी तिमाही तक बढ़कर 23% हो गया. कंपनी की iX1 मॉडल ने इस सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसकी पिछले साल करीब 3,000 यूनिट्स बिकीं. हरदीप सिंह बरार का अनुमान है कि जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों का योगदान कुल बिक्री का 25% तक पहुंच जाएगा.

4. नेटवर्क विस्तार और नए शहरों में एंट्री
लग्जरी कारों की मांग अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रही है. इसे देखते हुए, BMW ग्रुप इंडिया 2026 में 10 नए शहरों में अपने रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है. कंपनी का लक्ष्य उन उभरते बाजारों तक पहुंचना है जहाँ लग्जरी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है. नेटवर्क में यह विस्तार कंपनी को अपने ग्राहकों के और करीब ले जाएगा और सर्विस क्वालिटी में सुधार करेगा.

5. 2026 के लिए 'डबल डिजिट' ग्रोथ का लक्ष्य
BMW ने 2026 के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया है. CEO बरार के अनुसार, इस साल 'डबल डिजिट' (दो अंकों में) विकास दर हासिल करना कंपनी के लिए न्यूनतम लक्ष्य है. नए मॉडलो की लॉन्चिग, शोरूम्स की बढ़ती संख्या और बेहतर 'ब्राड एक्सपीरियंस' के दम पर कंपनी अपनी इस रफ्तार को बरकरार रखना चाहती है. इसके साथ ही, मिनी (Mini) ब्रांड के तहत भी 10 नई कारों को पेश करने की तैयारी है, जो ग्रुप की कुल उपस्थिति को और मजबूत करेगा.

