Advertisement
trendingNow12937042
Hindi Newsऑटोमोबाइल

BMW Motorrad ने बढ़ाए बाइक्स के दाम, अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा कितना बोझ?

BMW Motorrad Price Hike: जी 310 आर और सी 400 जीटी ही ऐसी बीएमडब्ल्यू बाइक्स हैं जिन्हें जीएसटी में कटौती का फायदा मिलने वाला है और ग्राहक बचत कर पाएंगे. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMW Motorrad ने बढ़ाए बाइक्स के दाम, अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा कितना बोझ?

BMW Motorrad Price Hike: भारत के प्रीमियम मोटरसाइकिल बाज़ार में अपनी शानदार बाइक्स के लिए मशहूर BMW Motorrad India ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसने बाइक प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. कंपनी ने अपनी ज्यादातर बड़ी-इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. यह फैसला सरकार द्वारा 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली बाइक्स पर लगाए गए भारी टैक्सेशन के बाद आया है. हालांकि, इस खबर में एक दिलचस्प मोड़ भी है: कंपनी की G 310 R और C 400 GT जैसी सिर्फ दो मॉडल्स की कीमतें कम हुई हैं, जबकि बाकी सभी बाइक्स की कीमतों में ₹95,000 से लेकर ₹3.13 लाख तक का चौंकाने वाला इजाफा हुआ है.

किन बाइक्स पर पड़ी है महंगाई की मार?
BMW Motorrad के पोर्टफोलियो में सबसे कम कीमत में बढ़ोतरी F 900 GS एडवेंचर बाइक पर हुई है, जिसकी कीमत अब ₹95,000 बढ़कर ₹14.85 लाख हो गई है. इसका और भी दमदार मॉडल, F 900 GS एडवेंचर, ₹1.04 लाख महंगा होकर ₹16.14 लाख में मिलेगा. वहीं, अपडेटेड S 1000 R की कीमत ₹1.37 लाख बढ़ी है और अब यह ₹21.27 लाख की हो गई है. सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में, S 1000 RR के अलग-अलग वेरिएंट्स पर भी बड़ा झटका लगा है. S 1000 RR की कीमत ₹1.46 लाख, S 1000 RR Pro की कीमत ₹1.64 लाख और S 1000 RR Pro M Sport की कीमत ₹1.79 लाख तक बढ़ गई है.

कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ कुछ मॉडल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगभग पूरी रेंज में देखने को मिली है. R 1300 GS और R 1300 GS एडवेंचर पर क्रमशः ₹1.46 लाख और ₹1.60 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि R 12 और R 12 nineT भी क्रमशः ₹1.38 लाख और ₹1.45 लाख महंगी हो गई हैं. इसके अलावा, R 18 Transcontinental और K 1600 GTL जैसी लग्जरी बाइक्स की कीमत में ₹2.23 लाख और ₹2.29 लाख का बड़ा उछाल आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन सबसे बड़ा झटका M 1000 XR Competition को लगा है, जिसकी कीमत में ₹3.13 लाख की अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा है कि यह BMW की G 310 R की पूरी कीमत से भी ज़्यादा है. M 1000 XR Competition अब ₹48.63 लाख में उपलब्ध है. यह ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने अभी तक F 900 XR, M 1000 R और M 1000 RR जैसे कुछ मॉडल्स की नई कीमतों का खुलासा नहीं किया है, जिससे इन बाइक्स का इंतज़ार कर रहे ग्राहकों में और भी उत्सुकता बढ़ गई है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

BMW Motorrad

Trending news

लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
;