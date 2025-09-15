BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

BMW X5 Special Features: भारत में बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है. दरअसल इस एसयूवी की कुछ बड़ी खासियतें हैं जिनकी वजह से ग्राहक इसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. पावर और प्रदर्शन तो ठीक है लेकिन, आज हम आपको इस एसयूवी की उन खासियतों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आधा भारत नहीं जानता होगा. बीएमडब्ल्यू X5 एक लग्जरी मिड-साइज एसयूवी है जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है.

एडाप्टिव एयर सस्पेंशन

सबसे पहले, इसका एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम राइड हाइट को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है, जो ऑफ-रोडिंग के लिए ऊंचाई बढ़ाता है, हाईवे पर एयरोडायनामिक्स सुधारता है और एंट्री-एग्जिट को आसान बनाता है.

xOffroad पैकेज

2025 BMW X5 मॉडल xOffroad पैकेज के साथ आता है, जो हिल डिसेंट कंट्रोल और ऑटोमैटिक डिफरेंशियल ब्रेक जैसे फीचर्स जोड़ता है, जिससे यह लग्जरी SUV ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए भी तैयार हो जाती है.

ये फीचर्स भी बनाते हैं एसयूवी को बेहद खास

इसके अलावा, हाईवे असिस्ट फीचर हैंड्स-फ्री ड्राइविंग की सुविधा देता है, जो लंबी यात्राओं को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है. X5 की इंटीरियर खासियतें भी कमाल की हैं – एडवांस्ड व्हीकल एंड की मेमोरी सिस्टम न सिर्फ सीट पोजीशन याद रखता है, बल्कि क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, मिरर एंगल्स और यहां तक कि ऑडियो प्रेफरेंस भी रिकॉल करता है, जो ड्राइवर के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है.

2025 मॉडल में कर्व्ड डिस्प्ले आता है जिसमें 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो iDrive 8.5 OS के साथ इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट और रिमोट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रदान करता है। लेन चेंज असिस्ट फीचर नया है जो सेफ्टी बढ़ाता है, जबकि ग्लास कंट्रोल्स क्रिस्टल ग्लास से बने हैं जो इंटीरियर को प्रीमियम लुक देते हैं। टोइंग कैपेसिटी 7,200 पाउंड तक है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, और PHEV वेरिएंट xDrive50e 38 मील की इलेक्ट्रिक रेंज देता है। ये फीचर्स जानकर ग्राहकों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि X5 सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक टेक्नो-एडवेंचर व्हीकल है.