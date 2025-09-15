BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद
Advertisement
trendingNow12922933
Hindi Newsऑटोमोबाइल

BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

BMW X5 Special Features: बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी की कुछ बड़ी खासियतें हैं जिनकी वजह से ग्राहक इसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

BMW X5 Special Features: भारत में बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है. दरअसल इस एसयूवी की कुछ बड़ी खासियतें हैं जिनकी वजह से ग्राहक इसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. पावर और प्रदर्शन तो ठीक है लेकिन, आज हम आपको इस एसयूवी की उन खासियतों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आधा भारत नहीं जानता होगा. बीएमडब्ल्यू X5 एक लग्जरी मिड-साइज एसयूवी है जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है.  

एडाप्टिव एयर सस्पेंशन 

सबसे पहले, इसका एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम राइड हाइट को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है, जो ऑफ-रोडिंग के लिए ऊंचाई बढ़ाता है, हाईवे पर एयरोडायनामिक्स सुधारता है और एंट्री-एग्जिट को आसान बनाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

xOffroad पैकेज

2025 BMW X5 मॉडल xOffroad पैकेज के साथ आता है, जो हिल डिसेंट कंट्रोल और ऑटोमैटिक डिफरेंशियल ब्रेक जैसे फीचर्स जोड़ता है, जिससे यह लग्जरी SUV ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए भी तैयार हो जाती है. 

ये फीचर्स भी बनाते हैं एसयूवी को बेहद खास  

इसके अलावा, हाईवे असिस्ट फीचर हैंड्स-फ्री ड्राइविंग की सुविधा देता है, जो लंबी यात्राओं को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है. X5 की इंटीरियर खासियतें भी कमाल की हैं – एडवांस्ड व्हीकल एंड की मेमोरी सिस्टम न सिर्फ सीट पोजीशन याद रखता है, बल्कि क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, मिरर एंगल्स और यहां तक कि ऑडियो प्रेफरेंस भी रिकॉल करता है, जो ड्राइवर के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है. 

2025 मॉडल में कर्व्ड डिस्प्ले आता है जिसमें 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो iDrive 8.5 OS के साथ इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट और रिमोट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रदान करता है। लेन चेंज असिस्ट फीचर नया है जो सेफ्टी बढ़ाता है, जबकि ग्लास कंट्रोल्स क्रिस्टल ग्लास से बने हैं जो इंटीरियर को प्रीमियम लुक देते हैं। टोइंग कैपेसिटी 7,200 पाउंड तक है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, और PHEV वेरिएंट xDrive50e 38 मील की इलेक्ट्रिक रेंज देता है। ये फीचर्स जानकर ग्राहकों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि X5 सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक टेक्नो-एडवेंचर व्हीकल है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

BMW X5

Trending news

शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
;