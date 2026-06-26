मात्र 4.3 सेकंड में 100 की स्पीड... भारत में लॉन्च हुई BMW की सबसे धांसू SUV, फीचर्स जानकर हो जाएंगे खुश!

New BMW X6 price in India: भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पीड और लग्जरी के शौकीनों के लिए BMW ने सरप्राइज दे दिया है. म भारत में अपनी एक ऐसी SUV लॉन्च कर दिया है, जो न सिर्फ लग्जरी होगी, बल्कि इसकी तूफानी रफ्तार हर किसी को हैरान कर देगी. हम बात कर रहे हैं नई BMW X6 M60i xDrive की, जिसे कंपनी ने 2 करोड़ से कम की शुरुआती कीमत पर भारत में लॉन्च कर दिया है. BMW की यह SUV मात्र 4.3 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ती है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास है और इसके फीचर्स क्या हैं....
BMW ने भारत में अपनी दमदार और हाई-परफॉर्मेंस SUV BMW X6 M60i xDrive को भारत में उतार दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.78 करोड़ रुपये रखी है. भारत में इस फ्लैगशिप SUV को पूरी तरह से बनी-बनाई CBU यूनिट यानी Completely Built-up के रूप में इम्पोर्ट करके बेचेगी. यह कार लग्जरी, एडवांस टेक्नोलॉजी और शानदार स्टाइलिंग का एक बेहतरीन पैकेज है.
BMW की इस दमदार SUV के इंजन की बात करें, तो इसमें 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. वहीं इसमें पावर 530 bhp की है, जो 750 Nm की टॉर्क जनरेट करती है. यह SUV मात्र 4.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. वहीं बात करें इस कार के टॉप स्पीड की तो, इसकी टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे है.
इस इंजन को 8-स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से जोड़ा गया है. बेहतर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के लिए इसमें एडेप्टिव M सस्पेंशन और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
बात करें इस SUV के लुक की तो, दिखने में यह नई X6 M60i बहुत ही मस्कुलर और शानदार Coupe-SUV डिजाइन के साथ आती है.
इसके फ्रंट में पतली एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, ग्लॉस ब्लैक किडनी ग्रिल और ग्लोइंग M लोगो दिया गया है.
पीछे की तरफ स्लिम L-शेप्ड LED टेल लैंप्स, मस्कुलर बम्पर और क्वैड एग्जॉस्ट पाइप भी दिए गए हैं.
यह कार 21-इंच के M लाइट-अलॉय व्हील्स और रन-फ्लैट टायर्स के साथ सड़क पर उतरती है.
कार के अंदर लुक की बात करें तो इस कार में आपको BMW का नया कर्व्ड डिस्प्ले दिखेगा. इसमें 12.3-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक ही ग्लास पैनल के अंदर दिए गए हैं. यह सिस्टम लेटेस्ट BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 8.5 पर चलता है.
वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें.
16-स्पीकर वाला दमदार Harman Kardon साउंड सिस्टम.
एम्बिएंट लाइटिंग और सॉफ्ट-क्लोज डोर्स.
सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स.
कलर ऑप्शंस और फाइनेंस ऑफर
यह SUV भारत में 6 शानदार कलर्स Aventurine Red, Manhattan Metallic, Brooklyn Grey, Black Sapphire, Mineral White, और Isle of Man Green में लॉन्च हुई है.