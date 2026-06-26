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मात्र 4.3 सेकंड में 100 की स्पीड... भारत में लॉन्च हुई BMW की सबसे धांसू SUV, फीचर्स जानकर हो जाएंगे खुश!

BMW X6 M60i xDrive India Launch: लग्जरी कार के शौकीनों के लिए BMW ने अपनी नई हाई-परफॉर्मेंस SUV X6 M60i xDrive लॉन्च कर दी है. BMW ने अपनी नई SUV को 2 करोड़ से कम कीमत में लॉन्च की है. इस कार में फ्लैगशिप SUV दमदार V8 इंजन, 4.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार और प्रीमियम फीचर्स के साथ सुपरफास्ट स्पीड मिलती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:55 PM IST
मात्र 4.3 सेकंड में 100 की स्पीड... भारत में लॉन्च हुई BMW की सबसे धांसू SUV, फीचर्स जानकर हो जाएंगे खुश!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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