BMW Z4 का आखिरी वर्जन लॉन्च! Frozen Matt Black रोडस्टर में मिलेगा जबरदस्त फीचर्स और 387 बीएचपी का पावर

BMW Z4 Final Edition: BMW Z4 Final Edition के साथ Z4 रोडस्टर की 23 साल की विरासत का अंत हो रहा है. यह खास वर्जन Frozen Matt Black पेंट, प्रीमियम फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के साथ पेश किया गया है.
BMW Z4 Final Edition: BMW ने अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार Z4 को अलविदा कहने की तैयारी शुरू कर दी है. 23 साल और तीन पीढ़ियों के बाद, यह ओपन-टॉप रोडस्टर अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है. इसे यादगार बनाने के लिए BMW ने Z4 Final Edition पेश किया है, जो इस कार की विरासत को सम्मान देने वाला खास वर्जन है.
यह सीमित वर्जन Z4 M40i बेस पर तैयार किया गया है, जो कि लाइनअप का सबसे ताकतवर वेरिएंट है. इसे केवल एक फुली लोडेड कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा, जिसमें प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई है. मैनुअल वेरिएंट में Handschalter Package मिलेगा, जो रियर डैम्पर्स, स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और M स्पोर्ट डिफरेंशियल के लिए खास तौर पर ट्यून किए गए सॉफ्टवेयर के साथ आता है.
इंजन
इंजन की बात करें तो इसमें 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-6 सिलेंडर इंजन लगा है, जो 387 बीएचपी की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ 8-स्पीड Steptronic ऑटोमैटिक ऑप्शन भी मिलेगा.
कलर ऑप्शन
BMW Z4 Final Edition की सबसे खास बात इसका Frozen Matt Black पेंट है, जो केवल इस अलविदा वर्जन के लिए उपलब्ध है. यह बोल्ड शेड कार के डायनामिक लुक को और भी शानदार बनाता है. इसके अलावा, खरीदार Z4 के अन्य कलर विकल्पों में भी बिना अतिरिक्त चार्ज के विकल्प चुन सकते हैं. स्पोर्टी अपील को बढ़ाने के लिए, इस मॉडल में High-gloss Red M स्पोर्ट ब्रेक्स लगाए गए हैं, जो स्टॉपिंग पावर और स्टाइल दोनों में जबरदस्त हैं.
इंटीरियर में भी Z4 Final Edition बहुत खास है. इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल, सेंटर कंसोल, डोर ट्रिम्स और M स्पोर्ट सीट्स पर Vernasca लेदर और Alcantara का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लाल स्टिचिंग का डिजाइन इसे और आकर्षक बनाता है. M Alcantara स्टीयरिंग व्हील पर भी लाल सिलाई इसे स्पोर्टी फील देती है. इसके अलावा, विशेष रूप से एंग्रेव्ड डोर सिल स्ट्रिप्स इसे प्रीमियम लुक देती हैं.
BMW Z4 Final Edition न केवल एक कार है बल्कि Z4 रोडस्टर की विरासत का प्रतीक है. यह लिमिटेड वर्जन उन सभी लोगों के लिए है जो इस आइकॉनिक रोडस्टर की कहानी को याद रखना चाहते हैं. इस कार के साथ BMW ने अपने रोडस्टर प्रेमियों को एक शानदार विदाई दी है.